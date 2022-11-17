Unity營運虧損相比去年同期擴大 但遊戲引擎技術成為最大營收來源

Unity稍早公布2022財年第三季財報，整體收入達3.23億美元，相比去年同期增加13%，而營運方案收入則達1.72億美元，相比去年同期下降7%，而創造解決方案收入為1.29億美元，相比去年同期成長54%，但營運虧損則比去年同期擴大，虧損將近2.4億美元。

從包含Unity遊戲引擎在內工具的創造解決方案營收比去年同期成長54%來看，顯示遊戲內容與創作應用的市場需求，已經成為Unity主要獲利來源，甚至藉由Unity引擎技術產生超過10萬美元規模年營收的開發者人數也超過1000人。其次則是對外技術合作、授權所帶動收入，總計達2260萬美元，相比去年同期增加28%。

不過，對於公司整體仍呈現虧損情況，Unity總裁暨執行長John Riccitiello強調未來目標仍是設法讓公司呈現正向獲利，同時也希望讓透過Unity技術資源產生更大獲利的開發者人數持續增加，進而吸引更多開發者採用其技術方案。

而對於先前宣布收購ironSource事宜，John Riccitiello表示將藉由其技術協助開發者、創作者產生更大獲利機會，其中包含簡化內容開發難度，甚至能符合現今遊戲市場遊玩需求，例如改善網路連線問題，讓更多手機遊戲可以建立更吸引人的多人遊玩體驗，並且更方便讓個人開發者或遊戲工作室管理後續維護工作。

除了透過強化內容創作效益，Unity在今年更證實與CACI國際公司簽署為期三年、涉及數百萬美元價值的合作協議，預計打造先進的人機互動介面，顯然透過與政府等機構合作也將成為其未來營收一部分。

在先前說明中，Unity資深副總裁Marc Whitten表示將協助美國軍方製作航天應用領域的人機互動介面，並且透過Unity引擎擬真技術實現即時互動體驗。同時，Unity也預期將在美國軍方未來系統設計與模擬項目有更深層的合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦