快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

Unity營運虧損相比去年同期擴大 但遊戲引擎技術成為最大營收來源

聯合新聞網／ 楊又肇

Unity稍早公布2022財年第三季財報，整體收入達3.23億美元，相比去年同期增加13%，而營運方案收入則達1.72億美元，相比去年同期下降7%，而創造解決方案收入為1.29億美元，相比去年同期成長54%，但營運虧損則比去年同期擴大，虧損將近2.4億美元。

從包含Unity遊戲引擎在內工具的創造解決方案營收比去年同期成長54%來看，顯示遊戲內容與創作應用的市場需求，已經成為Unity主要獲利來源，甚至藉由Unity引擎技術產生超過10萬美元規模年營收的開發者人數也超過1000人。其次則是對外技術合作、授權所帶動收入，總計達2260萬美元，相比去年同期增加28%。

不過，對於公司整體仍呈現虧損情況，Unity總裁暨執行長John Riccitiello強調未來目標仍是設法讓公司呈現正向獲利，同時也希望讓透過Unity技術資源產生更大獲利的開發者人數持續增加，進而吸引更多開發者採用其技術方案。

而對於先前宣布收購ironSource事宜，John Riccitiello表示將藉由其技術協助開發者、創作者產生更大獲利機會，其中包含簡化內容開發難度，甚至能符合現今遊戲市場遊玩需求，例如改善網路連線問題，讓更多手機遊戲可以建立更吸引人的多人遊玩體驗，並且更方便讓個人開發者或遊戲工作室管理後續維護工作。

除了透過強化內容創作效益，Unity在今年更證實與CACI國際公司簽署為期三年、涉及數百萬美元價值的合作協議，預計打造先進的人機互動介面，顯然透過與政府等機構合作也將成為其未來營收一部分。

在先前說明中，Unity資深副總裁Marc Whitten表示將協助美國軍方製作航天應用領域的人機互動介面，並且透過Unity引擎擬真技術實現即時互動體驗。同時，Unity也預期將在美國軍方未來系統設計與模擬項目有更深層的合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

國軍 美國

延伸閱讀

邁出蛻變重生第一步 中華工程為新泰塭仔圳奠基石

還在買來路不明的零件嗎？光一個不良的機油芯就足以損壞你的愛車！

沒有登出鍵？Steam免費桌面美化工具《SAO Utils 2》極度好評 還原刀劍UI介面Link Start！

NVIDIA開源物理模擬引擎PhysX 5 開發者更容易建造各類物理模擬應用項目

相關新聞

App平台限制第三方支付影響競爭？公平會：立案調查

民眾檢舉Google跟Apple的App購買平台限制使用其他第三方支付工具，公平會今天證實已立案調查中，若平台透過此方式...

Qualcomm推出新聲音平台S5 Gen 2、S3 Gen 2 打造更低延遲、無損音質耳機

今年初宣佈推出S5與S3兩款音訊平台設計後，Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上公布S5 Gen 2、S3 Gen 2更新版本，藉此建立全新旗艦音訊體驗標準。

與網易破局 暴雪《魔獸世界》等遊戲在陸服務將暫停

暴雪娛樂16日發布聲明稱，由於與網易的現有授權協議將於 2023 年 1 月 23 日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪...

Qualcomm公布下一代「Oryon」CPU核心設計 將用於未來的Snapdragon運算平台

Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上，公布了下一代名為「Oryon」的CPU核心設計，將藉此讓未來的Snapdragon運算平台發揮更高效能。

Google合作三星打造Health Connect健康數據連動平台 紀錄互通開放beta版

今年在Google I/O 2022期間宣布與三星合作打造的Health Connect健康數據連動平台，除了日前已經隨著三星新版One UI 5.0一起推出，稍早更由Google宣布透過Google Play Store進行beta形式測試，讓諸多健康相關應用服務可以互通紀錄數據，方便使用者透過不同服務統整身體健康狀況。

蘋果SOS衛星呼救服務開放體驗 12月再開放這4處

日前準備將於11月在美國、加拿大推出與Globalstar合作的衛星呼救服務之後，蘋果稍早宣布此項服務正式上線，同時也在iPhone 14系列機種增加測試示範功能，並且預告此項服務將在12月接續於法國、德國、英國與愛爾蘭地區提供。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。