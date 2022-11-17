Unity營運虧損相比去年同期擴大 但遊戲引擎技術成為最大營收來源
Unity稍早公布2022財年第三季財報，整體收入達3.23億美元，相比去年同期增加13%，而營運方案收入則達1.72億美元，相比去年同期下降7%，而創造解決方案收入為1.29億美元，相比去年同期成長54%，但營運虧損則比去年同期擴大，虧損將近2.4億美元。
從包含Unity遊戲引擎在內工具的創造解決方案營收比去年同期成長54%來看，顯示遊戲內容與創作應用的市場需求，已經成為Unity主要獲利來源，甚至藉由Unity引擎技術產生超過10萬美元規模年營收的開發者人數也超過1000人。其次則是對外技術合作、授權所帶動收入，總計達2260萬美元，相比去年同期增加28%。
不過，對於公司整體仍呈現虧損情況，Unity總裁暨執行長John Riccitiello強調未來目標仍是設法讓公司呈現正向獲利，同時也希望讓透過Unity技術資源產生更大獲利的開發者人數持續增加，進而吸引更多開發者採用其技術方案。
而對於先前宣布收購ironSource事宜，John Riccitiello表示將藉由其技術協助開發者、創作者產生更大獲利機會，其中包含簡化內容開發難度，甚至能符合現今遊戲市場遊玩需求，例如改善網路連線問題，讓更多手機遊戲可以建立更吸引人的多人遊玩體驗，並且更方便讓個人開發者或遊戲工作室管理後續維護工作。
除了透過強化內容創作效益，Unity在今年更證實與CACI國際公司簽署為期三年、涉及數百萬美元價值的合作協議，預計打造先進的人機互動介面，顯然透過與政府等機構合作也將成為其未來營收一部分。
在先前說明中，Unity資深副總裁Marc Whitten表示將協助美國軍方製作航天應用領域的人機互動介面，並且透過Unity引擎擬真技術實現即時互動體驗。同時，Unity也預期將在美國軍方未來系統設計與模擬項目有更深層的合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言