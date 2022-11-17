微軟更新DirectStorage 1.1版本 加入支援GPU解壓、大幅提升遊戲場景載入效率

微軟針對先前提出的能以最小CPU資源取用量，讓系統運作時可以在相同時間內存取更多儲存設備資料的DirectStorage技術，稍早已經釋出1.1版本，其中增加利用GPU解壓縮功能，讓遊戲執行效率可以進一步提升。

運用DirectStorage技術運作模式，微軟在1.1版本增加類似NVIDIA RTX IO技術原理，藉由GPU加速遊戲資料解壓效率，同時也能支援使用NVIDIA提出的開源GPU無損壓縮格式GDeflate，讓遊戲載入時間可以大幅縮減，並且提升遊戲執行效率，甚至也能用於串流影音內容存取播放速度。

相較先前1.0版本，在1.1版本中同時藉由CPU、GPU同時進行解壓縮，即可讓遊戲場景載入速度提升將近3倍，例如透過GDeflate壓縮格式載入，並且藉由GPU加速解碼，即可在0.8秒內完成遊戲場景載入，而透過同為開源壓縮技術的Zlib，以及透過CPU解碼情況，則必須花費2.36秒完成載入相同遊戲場景。

除了應用在遊戲內容，此項技術也有利於加快3D影像內容載入速度，對於越來越多操作互動介面開始導入更豐富的視覺化設計，此項技術也有助於加快人機互動操作體驗。

目前包含Windows 10與Windows 11都能執行DirectStorage技術，因此在此技術應用下，仍會影響遊戲執行效率的變因，則包含GPU運算能力，以及儲存設備存取效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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