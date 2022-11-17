蘋果SOS衛星呼救服務開放體驗 12月再開放這4處

日前準備將於11月在美國、加拿大推出與Globalstar合作的衛星呼救服務之後，蘋果稍早宣布此項服務正式上線，同時也在iPhone 14系列機種增加測試示範功能，並且預告此項服務將在12月接續於法國、德國、英國與愛爾蘭地區提供。

不過，目前在iPhone 14系列機種增加測試示範功能，依然僅限在有開通衛星呼救服務的地區使用，意味現在僅能在美國、加拿大地區開啟，12月則可在法國、德國、英國與愛爾蘭地區使用。

而在「設定」中的「SOS緊急服務」項目中開啟示範功能時，系統會要求暫時將行動網路關閉，藉此模擬無法接受一般行動網路訊號的情況，接著會請使用者將手機依照指示對準衛星所在方向，並且等待連接。

要留意的是，若使用者身處室內，或是所在位置有較多高樓、樹木遮蔽的話，可能就會影響衛星訊號連接，因此會建議在空曠地區進行操作。同時由於是處於模擬情況，主要是讓使用者了解透過衛星服務進行呼救的流程，但可能無法實際呈現真正透過衛星傳輸訊息的速度表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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