比拚／Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2和聯發科天璣9200兩大晶片誰最強？

在Qualcomm揭曉年度旗艦行動運算平台Snapdragon 8 Gen 2之後，筆者也整理大致主要規格，與聯發科日前公布的天璣9200主要規格進行比較。

兩款運算平台都是以台積電第二代4nm製程技術打造，兩者也都採用Arm新一代架構、Armv9指令集設計，並且均採用總計8組核心的三叢集運算配置，其中都採用爆發運算效能的主核、對應主要運算需求的效能核心，以及對應平常多數操作功能的節能核心設計。

但不同的是，Snapdragon 8 Gen 2採用Arm半客製化設計方案，在Arm Cortex-X3 CPU採用客製化調整，並且讓運算時脈提高至3.2GHz，相較過往設計更將原本採4組配置的節能核心改為3組，運作時脈也增加為2.0GHz，而效能核心則維持4組配置，運作時脈則控制在2.8GHz，核心總數仍維持在8組。

至於天璣9200則是幾乎採用Arm設計方案，主要在核心數量、運作時脈作調整，配置方式也是維持1組主核，搭配3組效能核心與4組節能核心，同樣維持總共8組核心配置。

從配置來看，可以猜測Qualcomm藉由台積電第二代4nm製程設計，認為僅保留3組節能核心，並且提高其運作時脈，即可對應平常手機操作使用運算需求，同時進一步將運算效能集中在運作時脈更高的主核，以及維持4組核心的效能核心組合，藉此推動更高運算效能。

而聯發科主要延續先前配置想法，並且換上Arm今年更新的架構設計，想法上與Qualcomm明顯不同。

顯示方面，Qualcomm採用新一代Adreno GPU，聯發科則是採用Arm今年推出的Immortalis-G715 GPU設計，但兩者都支援硬體等級即時光影追跡，並且支援可變速率渲染技術，甚至也能搭配彼此的Snapdragon AIE、APU設計加速人工智慧運算。

另外，聯發科今年終於在天璣9200同時採用6GHz以下頻款與毫米波連接功能，另外也加入Wi-Fi 7與藍牙5.3等連接功能，因此在無線連接應用表現，都能對應絕大部分市場需求，而包含Qualcomm及聯發科都針對5G連網功能做了不少調整，因此可讓5G連網手機使用時間拉長，但整體連接傳輸速度表現還是Qualcomm較佔優勢。

在特定細節設計也有所差異，例如Snapdragon 8 Gen 2可以對應更有彈性的相機鏡頭配置、支援OLED顯示面板老化補償技術，而天璣9200單鏡頭最高可對應3.2億畫素、支援晶片等級藍光過濾效果。

兩款運算平台都將在今年底由合作夥伴推出首波應用產品，預期率先推出新機的就是vivo。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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