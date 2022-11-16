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Qualcomm合作Adobe 將以Snapdragon行動運算平台推動創作體驗

聯合新聞網／ 楊又肇

揭曉年度旗艦行動運算平台Snapdragon 8 Gen 2之餘，Qualcomm更宣布與Adobe深入合作，將以Snapdragon行動運算平台推動創作體驗。

其中，Adobe旗下應用服務將能在搭載Snapdragon行動運算平台的Android裝置上流暢運作，而在Photoshop、Lightroom服務都能在Windows on Snapdragon裝置以原生形式執行使用之後，Adobe也將讓Fresco、Acrobat成為Windows on Snapdragon裝置原生相容應用服務。

雙方也計畫在Snapdragon Spaces XR開發者平台進行合作，包含讓Adobe Aero應用服務可配合混合視覺裝置進行立體空間形式創作，並且讓使用者能有更沉浸的互動體驗。

另外，Qualcomm及Adobe也計畫將Aero應用服務帶到所有搭載Snapdragon行動運算平台的旗艦手機，藉此對應更沉浸的虛擬視覺內容感受。

Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian表示：「Snapdragon持續在跨多項產品類別中代表頂級體驗，我們以使用者為中心設計我們的技術，讓使用者能在幾乎任何地方和他們最個人的裝置上釋放創意。藉由攜手Adob​​e，我們正努力將全球最先進的創作及文件工具帶入搭載Snapdragon的裝置，以供創作者實現未來的數位體驗。」

Adobe Creative Cloud產品及服務資深副總裁Govind Balakrishnan表示：「Adobe正推動創作及文件生產力的發展，在專為效能和規模打造的技術平台上，我們產品的魅力將變得栩栩如生。使用Snapdragon與XR的設計師、創作者及知識工作者可以期待使用我們的旗艦產品及Adobe Sensei AI技術，因為它們將在跨平台和新創作媒體上，定義數位體驗全新時代。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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