Qualcomm宣布推出基於Snapdragon 8 Gen 2參考設計、軟體疊層的創新者開發套件
Qualcomm宣布推出年度旗艦行動運算平台Snapdragon 8 Gen 2之後，同時宣布針對開發者提供全新參考設計，以及整合全新軟體技術疊層的創新者開發套件 (Innovators Development Kit)，讓開發者能以更彈性、客製化形式打造應用產品，並且縮短其上市時間。
在第一階段中，創新者開發套件包含以Snapdragon 8 Gen 2行動運算平台為基礎的硬體開發套件，同時包含軟體開發工具及全新開發人員社群技術支援。
而此創新者開發套件將率先提供特定大學及研究機構用於裝置上機器學習應用設計，後續則將持續擴展至其他領域的開發者，例如安全、多媒體、嵌入式系統運算等領域，藉此讓Snapdragon行動運算平台能投入更多領域應用發展。
另外，創新者開發套件更提供Qualcomm人工智慧技術疊層相關工具及應用資源，讓開發者能更容易打造裝置的人工智慧技術應用，包含杜克大學、麻省理工學院及加州大學聖地牙哥分校在內研究機構都將率先取得Qualcomm創新者開發套件樣品，並且投入早期研究應用項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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