Qualcomm揭曉Snapdragon 8 Gen 2運算平台 採Arm新技術、硬體即時光追等設計

在此次恢復於夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上，Qualcomm正式揭曉其年度旗艦行動運算平台Snapdragon 8 Gen 2，確定以台積電第二代4nm製程打造，並且採用Arm Cortex-X3半客製化CPU設計，對應硬體等級即時光影追跡，最高運作時脈達3.2GHz。

商用裝置預計最快會在今年底推出

依照Qualcomm說明，型號為SM8550-AB的Snapdragon 8 Gen 2運算平台，整合旗下包含Snapdragon Smart、Snapdragon Sight、Snapdragon Elite Gaming、Snapdragon Connect、Snapdragon Sound，以及包含Arm最新半客製化CPU設計。

另外，Snapdragon 8 Gen 2運算平台也支援完整5G連網能力與藍牙5.3技術規格，分別對應容量可達16GB的LPDDR5-4200記憶體與UFS 4.0儲存元件，更可對應Qualcomm 3D Sonic Sensor與3D Sonic Max超音波指紋識別技術，充電功能更支援Qualcomm Quick Charge 5快充技術。

搭載Snapdragon 8 Gen 2運算平台的商用裝置預計最快會在今年底推出，例如vivo日前就已經預告將在11月22日晚間揭曉新款旗艦手機X90系列，而包含紅魔手機、榮耀、中興、小米、星紀時代、魅族、Sony、Redmi、OPPO、nubia、Motorola、一加、夏普、華碩、ROG、iQOO在內品牌也都會推出採用Snapdragon 8 Gen 2運算平台的手機產品。

同樣採用Arm Cortex-X3半客製化設計、支援硬體等級即時光影追跡效果

從規格上來看，Snapdragon 8 Gen 2運算平台一樣採用64位元架構的Kryo CPU，其中在主核 (Prime core)部分採Arm Cortex-X3半客製化設計，運作時脈可達3.2GHz，另外4組效能核心則採2.8GHz運作時脈，預期也是採用Cortex-A715 CPU設計，而節能核心則是採用Arm升級款Cortex-A510 CPU設計，但數量則是減少為3組，運作時脈為2.0GHz。

整體依然維持總數達8核心設計，但顯然Qualcomm此次將主核運作時脈進一步提升，並且讓效能核心維持在4組，將節能核心減少為3組的原因，可能是認為在一般運作情況下，透過3組升級款節能核心即可滿足主要需求，進而提升主核與效能核心運作表現。

而顯示部分並未像聯發科天璣9200直接採用Arm定位旗艦級別的Immortalis GPU，依然維持採用自有Adreno GPU設計，但一樣支援硬體等級的即時光影追跡效果，並且加入名為Snapdragon Game Post Processing Accelerator的後期處理器，藉此強化遊戲顯示應用表現，同時也支援Vulkan 1.3，以及OpenGL ES 3.2、OpenCL 2.0 FP在內API資源，更支援H.265硬體加速播放與VP9解碼播放功能，以及HDR10+、HDR10、HLG與Dolby Vision等影像格式。

在相關公布數據中，Qualcomm表示Snapdragon 8 Gen 2運算平台的CPU效能相比前一代產品提升35%，同時在電力損耗表現則是降低40%比例，至於新一代Adreno GPU則是比前一代產品提升25%顯示效能，電力損耗則降低45%。

另外，Qualcomm也強調Snapdragon 8 Gen 2運算平台將完整相容Epic Game旗下Unreal Engine 5遊戲引擎，因此將能對應新一代遊戲顯示運算效果表現，甚至可以藉由Metahuman技術詮釋更擬真的人像互動表現。

至於在新一代Snapdragon AIE人工智慧引擎運作下，Snapdragon 8 Gen 2運算平台相比前一代產品可發揮4.35倍的人工智慧運算效能，同時也是第一款支援INT4全精度運算與微分塊推論運算 (Micro Tile Inferencing)的Snapdragon行動運算平台，在每瓦運算效能更提升高達60%，並且對應更深層的人工智慧運算表現。

完整的5G與Wi-Fi 7連網體驗

如同先前推出的運算平台產品，Qualcomm同樣在Snapdragon 8 Gen 2運算平台強調對應完整的5G連網體驗。

其中，包含整合Snapdragon X70 5G數據晶片，分別支援6GHz以下與毫米波連接頻段，並且支援獨立組網 (SA)與非獨立組網 (NSA)連接型態，以及FDD、TDD連接模式，其中也採用Qualcomm AI-Enhanced Signal Boost訊號強化技術，以及Qualcomm第三代5G PowerSave省電技術，同時也支援5G+5G或5G+4G的雙SIM卡雙待連接模式。

5G下載速度最高可達10Gbps、上傳速度則可達3.5Gbps，分別對應5G NR、NR-DC、EN-DC、LTE、CBRS、WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、CDMA 1x、EV- DO、GSM/EDGE等連接規格。

至於Wi-Fi 7無線連網部分，則是採用Qualcomm FastConnect 7800系統，支援最高5.8Gbps傳輸速度，對應5GHz、6GHz連接頻段，最高支援160MHz頻寬，以及8 x 8 MU-MIMO連接模式，最高支援WPA3企業等級加密保護。

藍牙功能則搭載5.3版本，支援新版LE Audio與Snapdragon Sound技術，同時也支援Qualcomm aptX Voice、aptX Lossless無損音訊與aptX Adaptive自適應音訊。

更進階的相機影像拍攝功能

在新一代Qualcomm Spectra影像訊號處理器運作下，Snapdragon 8 Gen 2運算平台搭載3組對應18位元色彩的感知影像訊號處理器，分別可配置各對應3600萬畫素、30fps與零快門延遲的三鏡頭組合，以及6400萬畫素+3600萬畫素、30fps與零快門延遲的雙鏡頭組合，另外也能對應1億800萬畫素、30fps與零快門延遲的單鏡頭，或是最高可達2億畫素的單鏡頭配置使用模式。

而在動態錄影方面，則是最高支援8K HDR@30fps影片拍攝，同時可在影片拍攝過程紀錄6400萬畫素靜態影像，其他則包含支援Rec. 2020色調表現、支援10位元色深，以及包含可紀錄10位元HEIF、HEIC靜態影像與HEVC影片內容，另外也能拍攝景深效果影片與最高對應四重數位重疊拍攝效果的HDR影片。

更進階的旗艦使用體驗

在顯示設計部分，Snapdragon 8 Gen 2運算平台加入OLED顯示面板老化補償技術，藉此解決OLED螢幕長時間使用老化的色彩衰退問題，最高可對應4K@60Hz，或是QHD+@144Hz顯示規格，而額外延伸顯示螢幕則同樣最高支援4K@60Hz顯示規格，並且支援10位元色深、Rec. 2020色調，以及HDR10、HDR10+、HDR vivid與Dolby Vision顯示效果。

聲音方面則支援Qualcomm Aqstic音訊編碼技術，以及Aqstic智慧擴音放大技術，另外也支援聲音與語音通訊最佳化，以及對應頭部位置追蹤的Spatial Audio全景聲功能。

另外，Snapdragon 8 Gen 2運算平台同樣可透過包含同時對應聲音與環境感測，以及常時開啟相機功能的Qualcomm Sensing Hub設計，藉此對應使用者隨時透過聲控指令喚醒操作手機，或是隨時紀錄各類感測資料，以及加快影像拍攝等應用功能設計需求。

而在整體設計，Qualcomm也強調Snapdragon 8 Gen 2運算平台完整詮釋Snapdragon Smart、Snapdragon Sight、Snapdragon Elite Gaming、Snapdragon Connect、Snapdragon Sound等旗艦使用體驗。

至於在安全防護表現方面，藉由Snapdragon Secure技術提供隔離、加密、金鑰管理、驗證等功能，進一步保護使用者在手機上的資料隱私，同時也能提高連接安全。

除了可透過Qualcomm 3D Sonic Sensor與3D Sonic Max超音波指紋識別技術，方便使用者直覺透過指紋解鎖手機，更強化臉部識別解鎖功能，減少惡意人士透過偽造臉譜破解風險。

同步推出Snapdragon 8 Gen 2參考設計

Qualcomm同時也宣布，將針對開發者提供全新基於Snapdragon 8 Gen 2行動運算平台，並且整合全新軟體技術疊層的創新者開發套件 (Innovators Development Kit)，讓開發者能以更彈性、客製化形式打造應用產品，並且縮短其上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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