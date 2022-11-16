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Waymo在其自駕車加裝感測元件 蒐集更精準、即時的天候資訊

聯合新聞網／ 楊又肇

Waymo宣布將透過旗下車輛加裝的感測元件，製作更準確、即時的在地天候資訊，讓自駕車能夠在天候不佳地區維持穩定運作，或是避開氣候不佳、可能影響自駕車運作的地區。

依照Waymo說明，目前已經在其提供搭乘的自駕車安裝感測元件，藉此讓車輛可以直接蒐集天候數據，例如雨水滴在車窗上的頻率、強度規模，或是判斷雨水、霧氣對於自駕車運作所產生影響程度。

以目前自駕車技術來看，天候依然會成為影響自駕車運作安全因素，畢竟目前許多自駕車都是透過電腦視覺識別周圍路況，或是藉由光達等感測元件判斷與前方車輛之間距離，但如果受到雨水、霧氣影響，可能會讓自駕車運作系統判斷失誤，導致發生道路事故。

因此藉由自行建立更精準、即時的天候資訊，將有助於自駕車判斷在不佳天候情況下如何修正運作模式，或是乾脆避開在此天候影響下的區域運作。就整體而言，則是可讓Waymo旗下自駕車系統更能了解其正常運作可達範圍，但顯然也希望未來能讓自駕車可在更多極端環境下維持正常運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雨水

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