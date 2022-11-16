聯發科推Pentonic 1000平台 打造針對串流影音、遊戲體驗的新一代智慧電視

針對智慧連網電視設計，聯發科宣布推出Pentonic 1000平台，將讓更多品牌業者打造升級款4K解析度、畫面顯示更新率可達120Hz的智慧電視，並且對應4K解析度表現的串流影音服務與雲端串流遊戲體驗。

Pentonic 1000平台支援Wi-Fi 6/6E連網功能，整合4K解析度、120Hz畫面更新率的運動補償 (MEMC)顯示模式，並且透過APU人工智慧處理器對應支援杜比視界IQ精準細節 (Dolby Vision IQ with Precision Detail)呈現效果，藉此對應顯示更精緻影像細節。

另外，透過聯發科Intelligent View技術，可同時播放8個不同影像來源內容，並且支援全球電視廣播標準ATSC 3.0、AV1編碼格式影像、HEVC、VP9 與AVS3標準，更率先支援VVC (H.266)影像解碼，更支援最高可達4K解析度、144Hz可變更新率技術 (VRR)，以及自動低延遲模式 (ALLM)，讓電視能對應更流暢、降低畫面撕裂情況的遊戲體驗。

而透過人工智慧技術應用，更可透過AI超高解析度 (AI-SR)技術，讓Full HD畫質影像以4K解析度形式呈現，並且進一步將鋸齒邊緣平整化，同時重建細節部分，或是進一步將畫質景深細膩度提升。

其他部分則包含支援數位助理服務功能，可將智慧電視與其他智慧家庭設備連動，同時支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)沉浸式聲音體驗。

搭載Pentonic 1000平台的智慧電視，預計在2023年第一季度上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦