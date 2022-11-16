Google Play Store允許美國等35國家上架的App 可透過第三方管道交易
今年3月下旬宣布與Spotify合作，允許透過第三方支付管道交易訂閱費用之後，Google在稍早公告消息更宣布將此交易模式擴大至全球35個國家，同時也同意約會軟體服務Bumble可透過第三方支付管道進行交易。
依照Google說明，此項調整主要是為了因應全球各地不同服務交易方式背後的情境與需求，因此可讓加入合作的第三方app透過不同交易管道支付服務費用，同時也能降低開發者設計服務支付方式所面臨挑戰。
目前此交易模式將擴展至美國、巴西、南非，在此之前則已經在澳洲、印度、印尼、日本及歐盟經濟體系區域境內開放，預期未來也會加入更多國家地區使用。
不過，如同Google去年在南韓同意讓第三方App透過其他支付系統交易一樣，但依然會由Google以平台使用相關費用為由，收取一定比例分潤，通常僅讓第三方app減少被收取約4%分潤。
以目前已經調整為15%的app為例，分潤將會調整為11%，而針對電子書及串流音樂內容的服務營收分潤則會從現有10%調整為6%，至於每年透過app獲取營收超過100萬美元的情況，則會從30%營收分潤降低為26%。
整體來看，Google仍強調透過其提供支付系統將能確保更高交易安全，開發者也無須煩惱後續金流問題，甚至提供家長控制、家庭支付及訂閱管理等服務，若開發者選擇透過其他第三方支付系統，則必須自行承擔後續繁複的金流問題，並且必須由第三方支付系統確保交易安全。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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