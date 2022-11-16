避免廣告營收受影響？報導指稱SpaceX將「投資」Twitter廣告

在通用汽車、奧迪、福斯、輝瑞、聯合航空等業者接連宣布暫停在Twitter投放廣告之後，CNBC電視台取得內部文件消息指稱，Elon Musk旗下SpaceX已經以代號「takeover」名稱，在Twitter包下預算最高可達25萬美元的廣告露出。

而此次高價包下廣告，將用於在西班牙與澳洲地區宣傳SpaceX旗下Starlink衛星網路服務，將可在指定日期內於Twitter服務首頁最上方維持曝光，並且讓使用者在一天內前三次使用Twitter服務時，會優先看見廣告宣傳內容。

這樣的作法，不禁令人猜測Elon Musk是否計畫以旗下公司資金「投資」Twitter，避免目前多數廣告業者接連抽去廣告預算情況產生影響。但即便藉由Elon Musk旗下公司資金包下Twitter廣告，充其量僅能維持一段時間，無法長時間支撐Twitter目前90%比例營收仰賴廣告的情況。

雖然Elon Musk接手Twitter時曾表示，希望讓Twitter接下來能透過訂閱內容、創作分潤，或是增加更多獲利項目，藉此降低多數營收來源必須仰賴廣告的情況。

在先前說法中，Elon Musk曾多次提及WeChat (微信)的市場經營模式，因此不排除未來Twitter在Elon Musk接手發展之後，可能像其所說發展成結合眾多服務、支付應用等內容的「超級app」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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