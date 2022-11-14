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亞馬遜公布新款更輕盈的送貨無人機 預計2024年投入使用

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜稍早公布名為「MK30」的新款送貨無人機，預計在2024年正式投入使用，預計取代當前投入測試的「MK27-2」。

「MK30」一樣採六軸旋翼設計，以及旋翼方向可變設計，外部也以6角形外框保護，但是在機身框架做了簡化，藉此降低無人機整體重量，藉此換取更高飛行續航時間，另外也強調可在一般小雨環境下維持飛行，同時也有更高耐候特性，而在噪音表現也降低約25%。

不過，目前亞馬遜仍未公布具體送貨無人機佈署計畫，但顯然至少要等到2024年才會有更進一步應用。在先前公布消息中，則是表示將在今年稍晚時候於美國加州聖華金郡內人口數量約達3572人的洛克福德，進行旗下無人機貨物遞送服務Prime Air試營運

而依照亞馬遜的目標，則是希望能藉由送貨無人機實現當地30分鐘內將貨品送達的目標。

除了亞馬遜，包含Alphabet旗下Wing、DHL等業者也都先後投入送貨無人機應用市場發展，但目前似乎並未有顯著成效，或許還是跟各地區飛航相關法規限制，以及遞送安全性與當地居民觀感等因素有關吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞馬遜 無人機

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