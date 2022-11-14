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GitHub推出聲控方式操作GitHub Copilot 動口就能編寫程式碼

聯合新聞網／ 楊又肇

先前推出可利用人工智慧輔助編碼的GitHub Copilot技術之後，GitHub近期更宣布將對企業釋出大量授權服務，同時也宣布開始測試以「Hey, GitHub!」聲控方式操作GitHub Copilot技術功能。

此項以實驗形式提供測試的「Hey, GitHub!」聲控方式，主要可讓開發人員能直接透過口語方式與GitHub Copilot技術功能互動，藉此讓程式編寫可以變得更加直覺，甚至也能讓肢體障礙開發者能更容易編寫程式。

除了能以自然語言方式編寫程式碼，甚至可透過聲控方式要求跳至特定編碼行列，或是跳至下一個編碼區塊，甚至也能解釋特定程式編碼內容用途。

不過，目前此項功能仍僅先以英語內容，以及Visual Studio程式碼支援為主，同時要預覽此項功能也必須先提出試用申請。

依照GitHub說明，透過GitHub Copilot技術功能協助編碼，將能提升開發者約55%生產力，而接下來將開放企業依照開發人員數量大量購買GitHub Copilot技術授權，讓企業開發能更專注於打造應用內容，避免因為開發工具影響開發進度。

GitHub Copilot是由GitHub與非營利人工智慧研究組織OpenAI共同打造，標榜可讓程式依照工程人員撰寫程式編碼，進而提出整行，或是完整程式編碼內容撰寫建議，藉此加快整體編碼作業效率。

OpenAI透過大量程式編碼與自然語言進行訓練，讓OpenAI Codex能在理解人類語言情況下學習如何撰寫程式編碼，進而可在工程人員完成部分編碼內容時，即可自動預測接下來預計撰寫程式編碼，甚至在工程人員於編碼內容註記時，OpenAI Codex也能依照註記判斷接下來預測撰寫內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 聲控

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