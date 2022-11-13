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Tesla宣布開放其充電頭規格 將吸引更多第三方品牌電動車採用

聯合新聞網／ 楊又肇

Tesla稍早宣布，將開放其電動車使用的充電頭規格與設計標準，並且將名稱調整為NACS (North American Charging Standard,北美充電標準)，希望藉此吸引更多第三方電動車也跟進採用相同充電頭設計，以利成為主要電動車使用充電頭標準。

目前在美國、加拿大及墨西哥地區所採用的電動車充電頭設計，主要區分為Tesla自有的充電頭設計，另外就是其他電動車品牌採用的CCS (Combined Charging System)，而就目前北美地區電動車還是以Tesla佔據多數，同時充電站數量也相對較多，使用CCS充電頭的比例其實相對較少。

但在越來越多品牌加入電動車市場，而許多傳統車廠也相繼推出自有電動車產品後，則是讓採用CCS充電頭的電動車越來越多，因此勢必在未來某個時候會超越Tesla車款採用充電頭數量，如此一來就會影響Tesla現有充電站使用情況，甚至可能造成Tesla必須花費更多經費更改充電頭規格，以便符合市場主流趨勢。

因此，若Tesla選擇對外開放其充電頭規格設計標準，讓更多電動車採用其充電頭規格，不僅能使其充電頭規格穩穩成為市場主流，其充電站也能開放其他品牌電動車使用，甚至也能透過此方式爭取更多充電計費收入。

Tesla表示，其充電頭規格採用大小僅有CCS一半、可提供兩倍充電效率，同時取消使用可動零件設計，更說明目前採用其充電頭設計的充電站遠比CCS充電頭規格還多。另外，Tesla更透露目前已經有第三方電動車充電網路業者準備導入其開放充電頭規格設計，但目前暫時還無法確認其細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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