Arm：至今採用Arm架構設計晶片的累積出貨量則達2400億組

Arm公布2022財年第二季財報結果，總營收達6.56億美元，其中授權費營收達1.93億美元，而權利金營收更創下單季新高，達4.63億美元，至於息稅折舊攤銷前盈餘則是3.26億美元。

目前基於Arm架構設計晶片的季度出貨量已經達75億組，相比去年同期增加9%，而至今採用Arm架構設計晶片的累積出貨量則達2400億組。

在此次財報中，Arm說明所有業務均比去年同期呈現成長，其中在車用事業部權利金營收更締造新高，主因在於更多車輛導入先進駕駛輔助系統 (ADAS)，因此讓車載系統晶片使用需求增加。而物聯網事業部創下權利金營收同樣創下新高，原因在於物聯網裝置應用需求增加，而邊緣運算應用需求也成為許多企業應用模式。

另外，隨著資料中心導入Arm架構比例增加，同時也因為公有雲服務與混合雲架構應用規模變大，使得Arm Neoverse架構開始被廣泛採用。

雖然智慧型手機出貨量隨著市場需求萎縮下滑，但Arm強調在終端裝置的授權金營收仍呈現成長，同時也有更多基於Armv9指令集架構設計的處理器產品，驅動全新行動裝置使用體驗。至於車載系統、元宇宙等新市場領域也持續看重Arm架構應用發展，因此也讓Arm獲利動能明顯成長。

而近期與Qualcomm之間訴訟，傳出Arm將調整架構授權方式，將直接向終端設備商收取費用，並且禁用第三方技術組合，有可能改變Arm既有技術授權模式，但Arm在後續回應僅表示Qualcomm的反訴內容充滿了不準確資訊，將在未來幾週內提交的正式法律回應中，針對多項內容做出回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦