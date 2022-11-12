IBM揭曉可達433量子位的量子處理器Osprey，預告2025年打造可達4158以上量子位的Kookaburra

IBM近期宣布推出可達433量子位的量子處理器Osprey，相比2021年推出可達127量子位的Eagle，約可發揮3倍運算效能。此外，IBM也宣布打造下一代量子運算系統IBM Quantum System Two。

IBM強調，Osprey能對應旗下量子處理器最大量子位，並且遠遠大幅超過任何古典電腦運算能力。

而此次配合更新的量子運算軟體，更能解決錯誤修正與緩解問題，並且透過Qiskit Runtime beta更新，藉由API形式讓用戶能修正量子運算雜訊影響計算正確問題，讓更多企業能運用量子運算，甚至未來能以量子運算方式取代傳統超級電腦運作模式，除了能更快解決複雜運算問題，更能相對降低能源損耗。

至於在Osprey之後，IBM還規劃在2023年推出可達1121量子位的Condor，另外也將推出衍生產品Heron，可對應133量子位，並且能透過橫向擴充增加運算效能。

在2024年則會接續推出以並聯形式實現1386以上量子位的Flamingo，以及演生產品Crossbill，可對應408量子位。而在2025年則會推出以橫向擴充與並聯形式達成4158以上量子位的Kookaburra。

另外，此次公布的下一代量子運算系統IBM Quantum System Two，將採用模組化設計，方便日後依照需求擴充運算單位，預計會在2023年底正式上線，並且在混合雲運作環境整合量子及古典運算模式。

依照IBM說明，其量子運算系統IBM Quantum System的發展目標，計畫在2025年實現4000量子位的運算能力。至於在運算安全方面，IBM也提出Quantum Safe技術，藉此確保量子電腦運算可提供安全運算與服務運作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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