Elon Musk取消Twitter遠距工作選項，透露公司可能面臨破產

在由Elon Musk出資收購後，Twitter近日在服務、公司內部做了不少變動，而Elon Musk稍早更要求所有Twitter員工每週必須進辦公室工作至少40小時，僅特定情況可獲准在家或遠距工作。

相較先前Jack Dorsey仍擔任執行長時，聲明可讓員工彈性遠距上班，甚至提供額外放假時間，讓員工能在工作與私下生活有充足平衡，但目前這些政策都隨著Elon Musk接手成為新任執行長而被取消，要求員工比照Tesla、SpaceX一樣維持回到辦公室工作，認為上緊發條才能推動更高生產力。

而Elon Musk也表示Twitter員工必須因應接下來的挑戰做好準備，但預期在公司完成「再造」後，就能讓營收大幅增長，其中甚至認為可讓服務訂閱成為公司過半獲利來源。

另一方面，Elon Musk也強調Twitter目前政面臨嚴重虧損，甚至不排除破產可能性，因此認為Twitter必須推出更有吸引力的產品服務，例如增加影音內容，並且改善內容創作者分潤方式，藉此增加更大內容變現機會。

Twitter從2019年以來便持續呈現虧損，而Elon Musk接手之後更造成許多廣告業者取消合作，同時也有不少過去長期透過Twitter活躍的著名用戶離開平台，更讓Twitter發展蒙上更深陰影，因此Elon Musk計畫透過縮減福利，要求員工將更多心力放在工作上，希望員工能有更高危機感共同協助公司度過難關。

不過，在這樣的營運方針調整之下，是否會導致更多員工選擇離開，目前還無法確認，但從先前已經有不少高層被裁撤，或是自行離開情況來看，Twitter內部顯然會有更長時間會維持緊張氛圍。

至於在Elon Musk接手之後，目前Twitter許多服務調整顯然有些混亂，其中包含作為身分識別的藍勾勾，接下來將會透過付費訂閱Twitter Blue獲得，而針對原本由官方認證的政府機構、公司行號、商業夥伴、主流媒體、出版商，以及部分公眾人物，則依然會維持由Twitter官方核發認證。

同時，Elon Musk日前也透露可能讓Vine短影片服務再次復出，而日前更向廣告主透露考慮在Twitter內增加能與個人銀行帳戶綁定功能，藉此讓Twitter用戶更方便在服務平台上付費交易，更有不少看法認為Elon Musk有很大可能性會將Twitter變成「微信化」 (WeChat Like)的服務，亦即可在服務內完成通訊、交易等日常生活所需。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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