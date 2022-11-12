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AMD宣布推出代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器，讓企業以更低電耗發揮更高運算效益

聯合新聞網／ 楊又肇

今年3月下旬宣布代號「Milan-X」的第三代EPYC伺服器正式出貨之後，AMD在SC2022超算大會上正式宣布推出代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器，並且確定以EPYC 9004系列型號標示。

同時，AMD也比照先前在行動版Ryzen系列處理器採用命名方式，在第四代EPYC伺服器處理器開始使用全新命名邏輯，其中新版處理器會以四位數字加上一個尾綴英文字母的組合命名，第一位數字會標示產品系列，第二位數字則用於標示核心數量，第三位數字則代表效能，而尾綴英文字母則用於標示處理器特性，例如標示效能導向、強調核心數量，或是以平衡運算為導向。

此次推出的第四代EPYC伺服器處理器，在強調效能表現部分包含9474F (48組核心、360W電功耗)、9374F (32組核心、320W電功耗)、9274F (24組核心、320W電功耗)與9174F (16組核心、320W電功耗)，而強調核心數量部分則包含9654/P (96組核心、360W電功耗)、9634/P (84組核心、290W電功耗)、9554/P (64組核心、360W電功耗)、9534/P (64組核心、280W電功耗)與9454/P (48組核心、290W電功耗)。

而鎖定平衡運算表現與節能設計部分，則包含9354/P (32組核心、280W電功耗)、9334 (32組核心、210W電功耗)、9254 (24組核心、200W電功耗)、9224 (24組核心、200W電功耗)及9124 (16組核心、200W電功耗)。

相較Intel第三代Xeon可擴充處理器，AMD標榜第四代EPYC伺服器處理器最高可在整點運算下的每核效能提升55%，而在浮點運算則可在每核效能提升高達96%，在流固耦合運算更比第三代Xeon可擴充處理器提升2.1倍算力，3D渲染效能更可提升2.4倍，至於用於虛擬化的MySQL商用數據分析效率更可提升2.7倍。

另外，AMD更強調第四代EPYC伺服器處理器相比Intel第三代Xeon可擴充處理器，無論在氣候預測、流體動態模擬，以及材質分析等運算都能提升2.5倍以上，甚至在每核運算效能更在1.7倍以上。

AMD更說明，第四代EPYC伺服器處理器能藉由多核心架構設計，讓企業以更少伺服器數量、更少電力損耗即可達成相同，甚至更高運算效能，甚至在以模擬伺服器數量計價的雲端虛擬化運算模式中，更可讓企業節省更多開銷成本。

除了在硬體效能表現，AMD更標榜第四代EPYC伺服器處理器與諸多軟體業者合作，藉此發揮更高垂直整合效益，並且推動多媒體內容傳遞、製造與科技發展、金融服務與5G電信服務發展。另一方面，AMD更表示藉由更少伺服器數量驅動更高運算效能，認為第四代EPYC伺服器處理器將能協助企業降低碳排放量，進而實現零碳排放目標。

此次宣布代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器將從即日起推出之外，AMD更宣布對應雲端原生運算、代號「Bergamo」 (註：以義大利西北部倫巴底大區城市貝加莫為名)的EPYC伺服器處理器產品，以及針對科學運算需求推出代號「Geona-X」的衍生版本，都會在2023年上半年推出。

針對智慧邊緣運算與電信服務需求打造的「Siena」 (註：以義大利托斯卡尼大區城市西恩納為名)，則預計會在2023年下半年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 AMD 處理器

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