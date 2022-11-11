NVIDIA開源物理模擬引擎PhysX 5 開發者更容易建造各類物理模擬應用項目
NVIDIA宣布開源旗下物理模擬引擎PhysX 5，讓開發者能透過GitHub取用相關開發工具組，藉此建造各類物理模擬應用項目。
PhysX 5採用與PhysX 4相同開源授權使用模式，其中更強化物理碰撞偵測與自訂幾何形狀功能，讓開發者能透過其物理引擎打造機器人、自動駕駛、自動化運作場景模擬，甚至可以應用在遊戲、電影、動畫內容。
此外，NVIDIA也將過去用於流體模擬的Flow函式庫，以及爆炸模擬的Blast函式庫納入PhysX 5，另外也支援粒子模擬效果的Flex函式庫，讓開發者能更容易建立液體、布料、氣體類的可變物體動力模擬，搭配物理碰撞偵測功能，將能模擬等真實的動力型態表現。
過去PhysX物理引擎主要用於遊戲內容，但目前已經成為NVIDIA用於物理模擬運算重要引擎設計，目前則是轉為更大規模的物理模擬運算應用，並且藉由開源方式持續擴充應用功能。
而PhysX 5目前也加入皮克斯提出的通用場景描述 (Universal Scene Description，USD)檔案格式，藉此讓開發者能更容易將各類物理特性添加在諸多3D模型，藉此產生更真實的物理互動效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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