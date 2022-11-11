美國總統拜登認為馬斯克與美國之外國家合作互動關係需要進一步關注

美國總統拜登稍早在白宮記者會上表示，認為Tesla執行長Elon Musk與美國之外國家合作互動關係需要進一步關注。

不過，在後續澄清說法裡，拜登也說明並非認為Elon Musk有任何不當行為，而是建議其與美國之外國家合作互動關係可以更透明化。

由於中國是Tesla重要市場，同時更是重點生產據點，加上Elon Musk日前曾透露無法持續資助烏克蘭衛星連網服務的言論，更被解釋向俄羅斯靠攏。而與前巴西總統Jair Bolsonaro保持好友關係，更讓人質疑Elon Musk此關係是否影響美國國家安全。

此外，Elon Musk與沙烏地阿拉伯的王國控股公司 (Saudi Arabia’s Kingdom Holding Co.)，以及沙烏地阿拉伯王子阿爾瓦德 (Prince Alwaleed bin Talal)關係匪淺，而Elon Musk能順利收購Twitter，有不少資金更是直接來自沙烏地阿拉伯，因此也讓許多人擔心Twitter運作背後是否會受影響。

但實際上，Elon Musk與美國政府也維持密切合作關係，包含支持美國政府推動電動車政策，另外也透過SpaceX推動美國政府太空發展項目。

"I think that Elon Musk's cooperation and/or technical relationships with other countries [are] worthy of being looked at" -- Biden pic.twitter.com/Zl5qPUsAtZ — Aaron Rupar (@atrupar) November 9, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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