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報導指稱微軟HoloLens研發團隊裁撤超過百人 未來將以軟體形式推動擴增實境發展

聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報報導指稱，微軟HoloLens研發團隊在過去2年內已經被裁撤超過100名成員。

依照微軟前員工，以及LinkedIn資料顯示，微軟目前已經重組HoloLens研發團隊，並且裁撤超過100名成員，同時也減少擴增實境發展項目經費。而在此之前，更有消息傳出微軟已經暫停HoloLens 3硬體研發，甚至也傳出取消與三星合作混合實境硬體計畫。

隨著HoloLens負責人Alex Kipman在今年上半年離開微軟，HoloLens研發團隊已經被拆分成硬體及軟體兩大部分，而微軟執行長Satya Nadella更強調未來將以軟體方式主導擴增實境應用發展，因此凸顯微軟削減擴增實境硬體研發比重情況。

微軟目前將HoloLens硬體部分交由產品長Panos Panay負責，而軟體部分則由Microsoft Teams主管Jeff Teper負責，但目前並未有後續產品推出計畫，同時微軟在擴增實境應用發展也顯然比其他業者放緩許多，包含Meta旗下Quest系列，以及Magic Leap推出的擴增實境頭戴裝置都已經陸續搶佔市場，因此也讓市場質疑微軟進軍擴增實境市場的作法。

不過，從近期微軟宣布與Meta合作，不僅將Microsoft Teams服務帶進對應Quest系列裝置使用的Horizon平台，更可讓使用者在Horizon平台內使用Xbox Game Pass服務，似乎意味微軟接下來將比照過往手機市場發展模式，在擴增實境市場佈局不再仰賴自行打造硬體，而是藉由軟體方式吸引更多用戶族群，並且以此佈局元宇宙市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 團隊 華爾街日報

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