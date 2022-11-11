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台灣總代理歐吉汽車在台展示全新Mokka系列車款、首款電動車Mokka-e

聯合新聞網／ 楊又肇
▲全新Mokka系列車款
▲全新Mokka系列車款

日前台灣總代理歐吉汽車宣布Opel品牌重回台灣市場，並且宣布將在台引進全新Mokka、Mokka-e、Astra，以及Grandland在內四部主力車款消息後，今日 (11/10)更在台實際展示Mokka系列、Mokka-e兩款車款，並且公布相關售價。

其中，Mokka系列預售價格為新台幣103.9萬元起跳，而Mokka-e預接單價格為新台幣139.9萬元，而Mokka-e單次充電的最大續航里程達399公里 (依據NEDC測試標準)。

而預售方案同步搭配預售限時優惠內容，在Mokka系列車款提供4年不限里程延長保固、3年或3萬公里免費保養，而Mokka-e車款則可獲得4年不限里程延長保固。

另外，Opel日前也確定將從今年起至明年第一季期間，將陸續於全台6都建置6座Opel全方位服務展示中心，並且將在2025年底前逐步在台擴展至超過15個銷售及服務據點，藉此提供等同德國原廠般的服務品質。

▲因應即將進入電車發展，Opel目前也換上全新品牌標誌，藉此呼應電力驅動使用模式
▲因應即將進入電車發展，Opel目前也換上全新品牌標誌，藉此呼應電力驅動使用模式

▲intelliLUX LED頭尾燈組
▲intelliLUX LED頭尾燈組

Mokka系列分別在台推出Mokka Edition、Mokka Elegance兩種車款，其中採用1.2 Pure Tech汽油渦輪增壓引擎，搭配8速手自排變速箱與CMP模組化底盤，最大馬力可達130匹、最高可對應23.5公斤米扭力表現。展現出優異的經濟效率和順暢車身動態表現。

Mokka-e則搭載先進的高效永磁同步電動馬達，能輸出最大馬力136匹、26.5公斤米扭力，電池為50kWh，最大續航里程可在NEDC測試標準下達399公里，本身則使用CCS1充電規格，支援100kw DC快速充電，只需要30分鐘就可將電池從0%充飽至80%。

Mokka系列與Mokka-e主要差異在於動力系統不同，但基本上操作模式均相同。

▲以護目鏡為概念打造的VIZOR閃電風鏡
▲以護目鏡為概念打造的VIZOR閃電風鏡

另外，新款Mokka系列均採Bold & Pure純粹設計，並且延續自1970年的Opel Manta設計元素，加上以護目鏡為概念打造的VIZOR閃電風鏡，搭配intelliLUX LED頭尾燈組，加上雙色車身設計，藉此詮釋純粹簡式美學。

內裝方面，Mokka具備以人為本的駕駛導向座艙設計，其Detox極簡直覺減壓座艙與Pure Panel整合式數位儀表，包含7吋數位儀表和7吋多媒體娛樂系統，以及結合App連接導向的蘋果CarPlay與Google Android Auto，並且採用e-toggle電傳線控撥動排檔控制。

安全方面Mokka全車系標配6具SRS氣囊，並且搭載Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，包括FSRA全速率主動式車距維持定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急煞停輔助、ALKA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、SSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DAS駕駛疲勞警示，藉此提供同級最完整的主被動安全系統及行車防護。

▲以人為本的駕駛導向座艙設計
▲以人為本的駕駛導向座艙設計

▲提供方便的電控操作介面
▲提供方便的電控操作介面

▲後座提供恰到好處的乘坐空間
▲後座提供恰到好處的乘坐空間

Mokka-e系列：

▲Mokka-e系列
▲Mokka-e系列

▲Mokka-e系列
▲Mokka-e系列

▲Mokka-e系列
▲Mokka-e系列

▲採用感應式車鑰設計
▲採用感應式車鑰設計

▲使用CCS1充電規格，支援100kw DC快速充電
▲使用CCS1充電規格，支援100kw DC快速充電

▲由於採電力驅動設計，因此後方不會有排氣管配置
▲由於採電力驅動設計，因此後方不會有排氣管配置

Mokka系列：

▲Mokka系列
▲Mokka系列

▲Mokka系列
▲Mokka系列

▲提供傳統車鑰選項
▲提供傳統車鑰選項

▲傳統加油介面
▲傳統加油介面

▲相比電動車款增加排氣管設計
▲相比電動車款增加排氣管設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車道

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