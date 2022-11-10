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日本人不買新機！改買二手iPhone舊機 「心態改變」原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
日本二手市場需求大增，許多人寧願買二手舊機也不願買新機。（路透）
日本二手市場需求大增，許多人寧願買二手舊機也不願買新機。（路透）

根據路透社報導，因為日圓狂貶，導致很多日本人已經「買不起」最新款iPhone，連帶使得日本二手市場的需求大增。

日圓兌美元的匯率已跌至32年最低點，對許多消費者造成壓力，也影響消費行為改變，日本的消費者對購買二手商品的態度更趨開放。七月時，最新款iPhone在美國販售價格依舊保持799美元，但以日圓來看，則是幾乎漲了20%。

一部最新款iPhone 14基本款要價為119,800日圓（約新台幣26060元），一名日本上班族就表示，自己在東京秋葉原以不到3分之1的價錢買到了二手iPhone SE 2，是CP值相當高的選擇。

蘋果10月的財報顯示，由於日圓疲軟，日本市場的銷售額在截至9月24日前的一年中，整整下降了9%，顯見通膨與匯率對日本市場造成的衝擊與影響。

iPhone iPhone 14 日幣

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