Volvo正式揭曉全電驅動設計的SUV休旅車款EX90 明年開始在美國生產

日前預告將成為Volvo旗下有史以來最安全車款，並且以全電驅動設計的SUV休旅車款EX90，稍早正式揭曉其細節，確定以全新平台SPA 2打造，具備111kWh電池組與兩具永磁馬達，具備380kw (517hp) 與910Nm最大動力輸出，依照電動車續航標準WLTP在單次充電擁有長達600公里的續行里程表現，並且能在30分鐘內能將電量從10%充至80%。

Volvo強調EX90是旗下有史以來最安全車款，車上同時整合LiDAR光達系統、5組雷達、8個攝影機與16個超音波感測元件，並且透過Volvo獨家開發的演算法，加上NVIDIA DRIVE Xavier、Orin平台高效能運算能力，以及Qualcomm Qualcomm SA8155P構成的自動駕駛開發平台，更導入備援系統，為駕駛創造360度的3D安全防護。

此外，車輛更採用致力環境永續的創新材質與綠能生態系，以及持續向駕駛學習的情境式用戶體驗設計，其中更透過Driver Understanding System (駕駛疲勞感測系統)，藉由雙攝影鏡頭與演算法分析駕駛的凝視專注力，若系統發現駕駛有突發緊急狀況，EX90將能自主且安全地將車輛停靠，並且自動進行呼救。

而車載資訊娛樂系統也導入更直覺且將持續與駕駛互動的情境式用戶體驗，並且結合數位鑰匙、5G連網服務，以及蘋果CarPlay與Google Android Auto車載資訊娛樂系統等。另外，透過Google Assistant數位助理服務輔助，使用者將能進行車輛上鎖/解鎖、空調啟閉，或是顯示充電狀況等功能。

至於在充電設計部分，EX90更是第一輛配備雙向充電硬體設備的Volvo電動車，將可讓EX90變成大型行動電源，透過逆向輸電方式為另一台車，或是居家環境、其他電力設備供電，而使用者也能透過選配家用能源管理系統，透過能串聯家用電錶的壁掛式充電器，讓使用者能選擇適當時間進行充電，若處於再生電量供電高峰期或低電價時段，亦可監測且最佳化居家用電量，藉此最大化效益妥善使用充電效能。

Volvo未來也將在特定地區市場將公共充電體驗整合至Volvo Cars app內，讓使用者能更方便在多數公共充電站選擇充電位置，並且能透過app完成充電費用支付，並且能隨時掌握充電進度，或是透過Google Maps到找到鄰近充電站。

EX90預計明年開始在美國生產，而具體交車時間則會依不同地區市場而異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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