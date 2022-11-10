騰訊旗下天美工作室與CAPCOM合作 將打造《魔物獵人》手機遊戲
在諸多著名遊戲接連推出手機遊戲，藉此爭取更多玩家市場之後，騰訊旗下天美工作室宣布與CAPCOM攜手合作，將打造以《魔物獵人》 (Monster Hunter)為內容的手機遊戲。
不過，目前雙方尚未公布此款手機遊戲的具體細節，另外也沒有公布進一步的上市時程等消息。
而沒意外的話，《魔物獵人》手機遊戲可能也會延續系列作品以狩獵為基礎的遊玩模式，只是會不會結合手機使用特性、增加線上社群互動，或是透過GPS定位等方式加強遊玩體驗，目前都還無法確認。
在此之前，CAPCOM已經將《魔物獵人》系列作品帶到PlayStation Portable、Nintendo Switch等行動裝置遊玩，但此類裝置實際使用模式，顯然還是會與手機有些差異，加上與騰訊旗下天美工作室合作，或許將能讓《魔物獵人》以不同面貌呈現。
November 8, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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