傳高通以NUVIA技術資產打造、代號「Hāmoa」的桌機級處理器，將於2024年問世

去年與微軟合作推出基於Snapdragon 7c處理器的Windows開發工具組之後，相關消息指稱Qualcomm計畫藉由收購NUVIA技術資產，將打造更高運算效能的Arm架構桌機級處理器，預計在2024年進入市場應用。

雖然Qualcomm幾年就已經進軍Arm架構PC市場，並且與微軟合作推廣Windows on Snapdragon設計產品，但主要還是聚焦在常時連網筆電產品。不過，從去年推出基於Snapdragon 7c處理器的Windows開發工具組之後，開始有不少消息指稱Qualcomm計畫進一步進軍桌機市場，並且可能比照蘋果全面擁抱Arm架構形式，搶佔更多PC市場發展機會。

在先前消息中，透露Qualcomm接下來鎖定桌機市場佈局的處理器產品，將以「Hāmoa」 (夏威夷州茂宜島海灘名稱)為稱，預計會在2024年推出。而近期說法更指稱此款處理器將採最高8組效能核心與4組節能核心設計，總計配置12組核心，其中更將採用NUVIA打造的Phoenix架構CPU設計，藉此發揮更高運算效能。

但從先前Qualcomm主要鎖定市場主流處理器競爭的策略來看，代號「Hāmoa」的桌機級處理器預期還是會與AMD Ryzen 5、Intel Core i5以上等級產品競爭，但是否會進一步推出更高運算效能產品，或許就要看Qualcomm接下來的市場佈局規劃而定。

但從另一方面來看，Windows on Snapdragon產品發展仍受限於微軟目前與Intel、AMD等業者長期合作限制，縱使微軟近年開始佈局Arm架構應用發展，但是對於過去長期與AMD、Intel建立的緊密合作關係也難以割捨，因此可能會讓Windows on Snapdragon產品發展腳步相對放緩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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