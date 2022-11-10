快訊

烏俄戰爭的勞工困境：被市場經濟出賣的烏克蘭勞動者？

聯合報前進COP27現場／紅海直擊 彩色珊瑚礁陷白化危機

南市議員謝財旺服務處凌晨遭開槍 鐵門布滿近30個彈孔

傳高通以NUVIA技術資產打造、代號「Hāmoa」的桌機級處理器，將於2024年問世

聯合新聞網／ 楊又肇

去年與微軟合作推出基於Snapdragon 7c處理器的Windows開發工具組之後，相關消息指稱Qualcomm計畫藉由收購NUVIA技術資產，將打造更高運算效能的Arm架構桌機級處理器，預計在2024年進入市場應用。

雖然Qualcomm幾年就已經進軍Arm架構PC市場，並且與微軟合作推廣Windows on Snapdragon設計產品，但主要還是聚焦在常時連網筆電產品。不過，從去年推出基於Snapdragon 7c處理器的Windows開發工具組之後，開始有不少消息指稱Qualcomm計畫進一步進軍桌機市場，並且可能比照蘋果全面擁抱Arm架構形式，搶佔更多PC市場發展機會。

在先前消息中，透露Qualcomm接下來鎖定桌機市場佈局的處理器產品，將以「Hāmoa」 (夏威夷州茂宜島海灘名稱)為稱，預計會在2024年推出。而近期說法更指稱此款處理器將採最高8組效能核心與4組節能核心設計，總計配置12組核心，其中更將採用NUVIA打造的Phoenix架構CPU設計，藉此發揮更高運算效能。

但從先前Qualcomm主要鎖定市場主流處理器競爭的策略來看，代號「Hāmoa」的桌機級處理器預期還是會與AMD Ryzen 5、Intel Core i5以上等級產品競爭，但是否會進一步推出更高運算效能產品，或許就要看Qualcomm接下來的市場佈局規劃而定。

但從另一方面來看，Windows on Snapdragon產品發展仍受限於微軟目前與Intel、AMD等業者長期合作限制，縱使微軟近年開始佈局Arm架構應用發展，但是對於過去長期與AMD、Intel建立的緊密合作關係也難以割捨，因此可能會讓Windows on Snapdragon產品發展腳步相對放緩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資產 夏威夷

延伸閱讀

聯發科揭曉天璣9200處理器，採台積電第二代4nm製程、新一代Armv9指令集產品組合

報導指稱三星今年仍會推出新款Exynos處理器 但僅定位主流市場使用需求

消息透露三星可能不會在今年 公布新款Exynos處理器產品

基於經濟不確定性 Qualcomm將搭載其處理器的手機銷售下滑量調整至雙位數

相關新聞

台人要工作幾天才買得起iPhone 14 Pro？這國竟要努力5個月

國外網站Picodi公布一項驚人數據，以iPhone 14 Pro 128GB版本為例，計算該機種在不同國家的售價與平均收益的指數，算出全球46國果粉購買iPhone 14 Pro所需的工作天數。

蘋果被抓到開發「無障礙模式」 外媒曝超簡易iOS介面：字體變超大

iOS 16.2更新預計於2個月後、12月正式推出，除了修復iOS 16.1出現的bug，還可能提供蘋果新的白板app「Freeform」，及能夠在鎖定畫面使用的監測睡眠和用藥的小工具等。然而，近日外

傳高通以NUVIA技術資產打造、代號「Hāmoa」的桌機級處理器，將於2024年問世

去年與微軟合作推出基於Snapdragon 7c處理器的Windows開發工具組之後，相關消息指稱Qualcomm計畫藉由收購NUVIA技術資產，將打造更高運算效能的Arm架構桌機級處理器，預計在2024年進入市場應用。

高通與雷諾集團深入合作 將於2026年推出基於Snapdragon數位底盤的高效能運算車輛平台

Qualcomm去年宣布攜手Google為雷諾集團旗下Mégane E-TECH Electric電動車提供智慧車載平台之後，稍早更宣布與雷諾集團建立策略合作，將由Qualcomm投資雷諾集團電動車，以及雷諾集團旗下軟體公司Ampere，預計以軟體定義方式開發基於Snapdragon數位底盤的高效能運算車輛平台，將於2026年推出。

Zoom公布諸多新功能 打造適合現代化混合辦公型態的服務平台

Zoom在今年度的Zoomtopia 2022公布諸多新功能，其中包含將Beta版Zoom郵件與行事曆功能整合進Zoom服務平台，並且透過Zoom Spots提供虛擬共享辦公空間，藉此促進團隊聯絡與協作，另外也將以人工智慧對話功能打造Zoom客服中心，同時也針對Zoom服務平台開發人員提供全新資源。

騰訊旗下天美工作室與CAPCOM合作 將打造《魔物獵人》手機遊戲

在諸多著名遊戲接連推出手機遊戲，藉此爭取更多玩家市場之後，騰訊旗下天美工作室宣布與CAPCOM攜手合作，將打造以《魔物獵人》 (Monster Hunter)為內容的手機遊戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。