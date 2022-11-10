Zoom公布諸多新功能 打造適合現代化混合辦公型態的服務平台

Zoom在今年度的Zoomtopia 2022公布諸多新功能，其中包含將Beta版Zoom郵件與行事曆功能整合進Zoom服務平台，並且透過Zoom Spots提供虛擬共享辦公空間，藉此促進團隊聯絡與協作，另外也將以人工智慧對話功能打造Zoom客服中心，同時也針對Zoom服務平台開發人員提供全新資源。

而此次的Zoomtopia 2022更首度以日前推出的Zoom Events功能舉辦，透過虛實整合形式呈現活動，藉此凸顯Zoom希望打造適合現代化混合辦公型態的服務平台。

Zoom執行長袁征表示：「隨著全球企業組織逐漸適應於任何時間、地點辦公的模式，人與人之間的聯繫仍是推動商業策略發展的重要關鍵。Zoom 是為了讓所有連結成為可能，並且讓彼此的聯繫高效且富有意義。我們的團隊今年在平台上建立並推出超過 1500 項功能與更新，提升人們與彼此、企業組織、以及其客戶之間的聯繫模式，為協作與創意開啟無限可能。」

在此次公布內容中，Zoom宣布將在Zoom服務平台整合Zoom郵件與行事曆，讓使用者無須跳離Zoom服務平台即可使用郵件與行事曆功能，並且能整合第三方服務郵件與行事曆內容，同時更以加密形式使用，藉此確保企業內部資訊保密原則，而此項功能將先以Beta形式提供使用。

另外，Zoom虛擬共享辦公空間Zoom Spots預計在2023年推出，將讓團隊成員透過此虛擬共享辦公空間使用通訊、電話、白板、視訊會議等功能，藉此更容易在後疫情時代的混合辦公模式完成團隊協作。

而藉由對話式人工智慧聊天機器人打造的Zoom Virtual Agent，同樣計畫在2023年推出，可透過自然語言理解處理與機器學習技術，協助企業佈署全天候運作的線上客服系統，並且能降低客服人力資源安排比重。

其他更新部分，則包含可整合團隊工作流程中所需服務功能的Zoom One，以及可協助企業銷售團隊虛擬練習銷售技巧的Zoom IQ Virtual Coach。而針對開發者平台部分，則是增加可透過Zoom App Marketplace上架可盈利的應用程式，並且將Zoom App拓展其他Zoom服務，藉此簡化開發整合流程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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