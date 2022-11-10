高通與雷諾集團深入合作 將於2026年推出基於Snapdragon數位底盤的高效能運算車輛平台

Qualcomm去年宣布攜手Google為雷諾集團旗下Mégane E-TECH Electric電動車提供智慧車載平台之後，稍早更宣布與雷諾集團建立策略合作，將由Qualcomm投資雷諾集團電動車，以及雷諾集團旗下軟體公司Ampere，預計以軟體定義方式開發基於Snapdragon數位底盤的高效能運算車輛平台，將於2026年推出。

而此款以軟體定義的高效能運算車輛平台，將提供採用Qualcomm技術方案的汽車製造商使用。

隨著雙方進一步擴展現有技術合作，Qualcomm與雷諾集團提供新一代Snapdragon數位車載架構，利用可擴展且靈活的解決方案，滿足當前汽車不斷演進的需求和要求。

自2026年起，雷諾集團的汽車將採用Snapdragon數位車載平台，包括全新世代的Snapdragon數位底盤解決方案，其中將推動全新Android座艙，並且打造更沉浸式與更具個人化的車內體驗，另外也將整合其他汽車功能，例如先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車身、底盤、車載資通訊系統、連網技術、電力線通訊 (PLC)、安全與網路安全整合至物理運算單元 (PCU)，同時將使軟硬體成本最佳化。

在此之前，Qualcomm與雷諾集團就已經建立深入技術合作，並且在去年宣布於Mégane E-TECH Electric電動車提供Snapdragon數位車載平台，並且藉此整合無縫連網能力與智慧車內體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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