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蘋果被抓到開發「無障礙模式」 外媒曝超簡易iOS介面：字體變超大

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS 16.2預計於12月、2個月後正式推出。 示意圖／歐新社
iOS 16.2預計於12月、2個月後正式推出。 示意圖／歐新社

iOS 16.2更新預計於2個月後、12月正式推出，除了修復iOS 16.1出現的bug，還可能提供蘋果新的白板app「Freeform」，及能夠在鎖定畫面使用的監測睡眠和用藥的小工具等。然而，近日外媒《9to5Mac》發現蘋果正在開發一款更加自由、易操作的使用者介面。

《9to5Mac》從只供開發者預覽的iOS 16.2 beta 2版本更新檔案中，發現蘋果似乎正在為iOS系統開發一款全新的「自定義無障礙模式」（Custom Accessibility Mode），試圖為認為iOS系統操作複雜的用戶提供更簡易、友善的使用體驗。

《9to5Mac》指出，在開發者測試預覽版本中，自定義無障礙模式提供輔助選項，蘋果內部將自定義輔助模式描述為「使iPhone與iPad可自定義、簡化的方式」，目前看來類似於引導使用模式、允許用戶將裝置鎖定到單一APP使用。

舉例來說，用戶將能夠對iOS介面進行自定義規劃，如設定使用更大的字體，或配置主螢幕上顯示的APP，從《9to5Mac》分享的截圖可見，該模式提供「更大」的APP圖示，底部也配置一個「較大的返回鍵」讓用戶可以更簡單地返回介面。

不過，儘管蘋果致力於開發iOS 16.2中的自定義輔助模式，但尚不清楚該功能是否會跟隨iOS 16.2正式版於2個月後一起登場，或是提供給未來版本的iOS系統。

iOS 16 蘋果 APP iPhone Apple

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