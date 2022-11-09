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台人要工作幾天才買得起iPhone 14 Pro？這國竟要努力5個月

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro動態島設計亮相後，引起全球熱潮。報系資料照／記者黃筱晴攝影
iPhone 14 Pro動態島設計亮相後，引起全球熱潮。報系資料照／記者黃筱晴攝影

國外網站Picodi公布一項驚人數據，以iPhone 14 Pro 128GB版本為例，計算該機種在不同國家的售價與平均收益的指數，算出全球46國果粉購買iPhone 14 Pro所需的工作天數。

據統計結果顯示，瑞士是所需工作天數最少的國家，僅需4.6天，其次是美國5.7天、澳洲6.1天、阿拉伯聯合大公國6.5天、盧森堡7.1天、新加坡7.6天，其中以土耳其人需工作146.7天，相當於工作近5個月才能買到。

台灣人需工作17.2天才能買到，排行中列居第24名，而在鄰近亞洲國家中，南韓所需天數最少、僅需10.5天，香港需11.2天、日本需11.9天、中國需22天。

亞洲國家人民要買iPhone 14 Pro最少需花費三分之一至半個月薪水才能買到，但從蘋果官網可見，自上市至今仍需等候至少1個月才能供貨，看來即使要花費大筆金錢，果粉仍相當願意為iPhone 14 Pro系列新機買單。

國外團隊計算出各國人民要工作幾天才買得起iPhone 14 Pro。圖擷取自Picodi
國外團隊計算出各國人民要工作幾天才買得起iPhone 14 Pro。圖擷取自Picodi

iPhone 14 Pro Apple 蘋果 薪水

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