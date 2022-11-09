1.0版本公布滿一個月，連接標準聯盟：已有超過190款物聯網裝置支援Matter規範

宣布推出Matter 1.0版本技術規範屆滿一個月之後，連接標準聯盟 (CSA)宣布目前已經有超過190款物聯網裝置加入Matter連接規範。

在此之前，包含三星、Google、蘋果與亞馬遜都已經宣布使旗下物聯網裝置對應此項連接規範，未來不僅簡化裝置彼此連接難度，甚至可透過單一app控制多個品牌旗下物聯網裝置。

目前Matter連接標準規格已經累積超過4400次下載數，同時相關開發工具組也累積超過2500次下載數量，並且透過位於全球9個國家境內的8座測試實驗室提供裝置認證服務。

在先前說明中，不少業者預期支援Matter規範的物聯網裝置最快會在今年底陸續推出，同時將從2023年開始蓬勃成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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