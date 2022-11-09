聽新聞
test
0:00 / 0:00
1.0版本公布滿一個月，連接標準聯盟：已有超過190款物聯網裝置支援Matter規範
宣布推出Matter 1.0版本技術規範屆滿一個月之後，連接標準聯盟 (CSA)宣布目前已經有超過190款物聯網裝置加入Matter連接規範。
在此之前，包含三星、Google、蘋果與亞馬遜都已經宣布使旗下物聯網裝置對應此項連接規範，未來不僅簡化裝置彼此連接難度，甚至可透過單一app控制多個品牌旗下物聯網裝置。
目前Matter連接標準規格已經累積超過4400次下載數，同時相關開發工具組也累積超過2500次下載數量，並且透過位於全球9個國家境內的8座測試實驗室提供裝置認證服務。
在先前說明中，不少業者預期支援Matter規範的物聯網裝置最快會在今年底陸續推出，同時將從2023年開始蓬勃成長。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言