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華為預告明年將推鴻蒙作業系統4.0 標榜對應華為裝置數量已經超過3.2億

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期舉辦的華為開發者大會HDC.Together 2022對外聲明中，華為表示目前採用鴻蒙作業系統 (HarmonyOS)的華為裝置數量已經超過3.2億，而加入鴻蒙智慧聯接的合作夥伴更超過2200個，累計推行產品則超過2.5億個，投入鴻蒙生態系統的開發者更超過200萬人。

依照華為常務董事、終端事業部門執行長暨智慧汽車解決方案業務部門執行長余承東表示，在經歷4年發展之後，目前已經將鴻蒙作業系統開源，並且從2.0版本之後走上商業應用發展，並且讓手錶、手機、平板等智慧裝置都能使用此款作業系統。

而在3.0版本之後更開始對應全場景應用，並且針對5大應用場景持續最佳化，藉此讓鴻蒙作業系統成為最具生命力表現的生態體系。

華為終端事業部們營運長何剛更透露，華為將於明年推出鴻蒙作業系統4.0版本，將讓此款作業系統維持一年一次主要更新的節奏發展，同時強調將持續以鴻蒙作業系統打通各類終端裝置互聯便利性，同時確保聯接時的隱私安全，並且強化分散運算、原子化服務、人工智慧，以及包含在地圖、影音應用創新。

其中，華為強調藉由分散運算方式提升跨裝置使用內容的流暢度，並且藉由原子化服務設計讓應用內容可在合適時間、地點，以最佳裝置呈現與使用，讓使用者能透過單一華為帳號即可在不同裝置上存取內容。

至於在許多應用服務都會使用到的人工智慧、地圖等資源，華為也將進行提升，並且建構全方位隱私安全防護能力。

目前華為已經在鴻蒙作業系統建構超過5萬個原子化服務、並且在HMS Core開放約25030項API資源，同時也有將近4萬種應用服務隨著鴻蒙作業系統走向全球市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

余承東

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