因應美國政府出口管制 NVIDIA針對中國市場打造取代A100 GPU的衍生版A800 GPU

路透新聞報導指稱，NVIDIA將因應美國政府針對中國實施半導體技術出口管制，準備針對中國市場需求推出型號為A800的GPU，藉此取代既有的A100 GPU。

而NVIDIA在後續回應證實此項產品設計，並且計畫在今年第三季投產，將成為美國禁令後銷往中國市場的替代品，並且符合美國政府在出口管制要求。

不過，硬體規格與原本的A100 GPU是否有明顯差異，目前暫時還無法確認。另一方面，NVIDIA也未回應新款GPU是否參考美國商務部相關意見，而美國商務部也未對此作任何回應。

至於目前已經陸續出貨的H100 GPU，接下來是否也會以相同模式推出對應中國市場的衍生版本，目前也暫時無法確認。

由於中國市場為NVIDIA重要發展市場，包含自駕車、機器人、人工智慧等應用都有不少發展資源來自中國境內，使得中國成為NVIDIA難以放棄市場，因此也導致NVIDIA設法在符合美國政府限制範圍內，透過針對中國市場需求打造的A800 GPU，填補目前A100 GPU無法在中國市場銷售的空缺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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