聯發科揭曉天璣9200處理器，採台積電第二代4nm製程、新一代Armv9指令集產品組合

稍早於中國深圳發表會中，聯發科總經理陳冠州正式揭曉名為天璣9200的下一款旗艦處理器，同時也確認以台積電第二代4nm製程技術量產，並且採用Arm在今年揭曉的新款Cortex-X3 CPU、Immortalis GPU等Armv9指令集資產組合，而應用此款處理器的手機最快會在今年底問世。

採Arm新一代產品組合、支援硬體等級即時光影追跡效果

其中，天璣9200依然維持8核心架構，本身則是以「1+3+4」三叢集配置，分別導入Arm今年6月底揭曉的Cortex-X3 CPU，搭配升級款Cortex-A715 CPU與Cortex-A510 CPU，全數對應64位元架構設計的Amv9指令集，藉此提升更高運算效能。

而在GPU設計，天璣9200更採用Arm今年新推出的Immortalis-G715 GPU，藉此整體運算效能相比天璣9000提升32%，另外也加入硬體等級即時光影追跡與可變速率渲染技術，標榜能將原本在PC上的顯示運算體驗帶到行動平台。

至於在人工智慧運算方面，藉由第六代人工智慧處理器APU設計，將可在人工智慧運算效能提升35%，並且提升整體運算執行效率，其他部分則包含最高支援8533Mbps資料傳輸速率的LPDDR5X記憶體，以及8通道配置的UFS4.0快閃記憶體。

藉由台積電第二代4nm製程技術，聯發科強調天璣9200總計放入170億組電晶體，並且透過新封裝技術提高散熱效率，藉此讓峰值效能輸出時的電力損耗相比前一代產品降低25%，藉此實現更高運算效能、更低電力損耗表現。

強化遊戲體驗、支援螢幕可凹折手機使用體驗

在遊戲應用部分除了強化硬體等級的即時光影追跡與可變速率渲染技術，聯發科更強調宣布在天璣9200採用HyperEngine 6.0遊戲引擎技術，並且與遊戲業者深入合作，標榜可在《暗區突圍》遊戲提升執行效率、即時光影追跡效果大幅提升，並且可透遊戲動態調控技術 (Adaptive Game Technology, MAGT)降低遊戲在高畫面更新率時的電力損耗，以及溫度升高情況，讓手機遊戲能以更穩定形式執行運算。

影像顯示部分則是透過MiraVision 890影像處理器對應全場景高品質HDR顯示效果，同時也能對應超高解析度螢幕、高更新率螢幕，或是可凹折螢幕使用，最高支援Full HD+解析度、240Hz畫面更新率，以及WQHD解析度、144Hz畫面更新率，或是5K (2.5K x 2)解析度、60Hz畫面更新率設計，並且支援晶片等級藍光過濾效果。

而在聲音表現部分，天璣9200更加入支援24bit/192KHz高音質編解碼，以及最高可達8Mbps傳輸頻寬的藍牙連接表現，藉此對應錄音室等級的Hi-Fi高音質傳輸效果。

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終於同時加入毫米波連接能力、支援Wi-Fi 7與LE Audio藍牙音訊技術

此外，聯發科更強調在天璣9200同時整合6GHz以下頻段，以及毫米波頻段的5G網路連接能力，同時藉由人工智慧運算方式強化在高鐵、地下室、地鐵、機場等場景的穩定連接表現，並且說明透過5G新雙通技術支援更多網路規格、超過100種網路頻段組合，實現更快傳輸網速。

無線網路連接部分則是整合Wi-Fi 7連接技術，理論上的峰值傳輸速率可達6.5Gbps，另外也能透過UltraSave省電技術降低無線連接時的電力損耗。此外，聯發科也在天璣9200內整合新版LE Audio藍牙音訊技術，並且標榜能以旗下HyperCoex技術合併Wi-Fi及藍牙傳輸頻寬，對應更充足訊號與無線傳輸距離，同時也能對應更高抗干擾能力。

提升影像拍攝與聲音體驗

相機拍攝能力表現部分，天璣9200整合Imagiq 890影像處理器、支援RGBW感測元件，並且能在HDR或低光環境下拍攝更明亮、最佳對比銳利度，以及精緻細膩的靜態照片或動態影片。

另外，透過結合APU的人工智慧運算模式，更可對應更進一步的圖像識別，藉此西環境色彩、光源、物件構成與動作表現，並且透過分類處理方式讓整體影像品質提升，同時也加入人工智慧輔助的抓拍擊雜訊抑制效果，讓使用者能更容易透過手機拍攝清晰、精美的影像內容。

最快年底應用在手機產品

依照聯發科說明，應用天璣9200處理器的手機產品最快會在今年底問世，而包含中國主要電信業者都將支援此款處理器，主要中國手機品牌也都會推出採用此款處理器的手機產品，而台灣包含華碩在內業者也表明會推出採用天璣9200處理器的手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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