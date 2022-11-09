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MIH開放電動車聯盟公布Project X計畫 將以模組化形式打造微型電動車

聯合新聞網／ 楊又肇

在日前的鴻海科技日揭曉新款五門掀背車款Model B、台灣首款電動皮卡Model V之後，MIH開放電動車聯盟在今日 (11/8)的MIH Demo Day上揭曉Project X計畫，將以模組化及高度客制化設計，讓有意進軍電動車市場的業者可以更容易依照需求打造車款產品。

而此對應Project X計畫的電動車平台，預計會在明年內正式推出，其中預計先提供對應三人做的微型電動車概念設計，之後則會在2024年提出6人座款式，而9人座設計則預計在2025年亮相。

此外，MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰更透露，除了一般電動車動力系統設計，Project X計畫也計畫導入Gogoro Network能源系統，意味日後推出的微型電動車將能直接透過GoStation電池交換站所提供電池運作，並且透過Gogoro Network能源系統訂閱方式計費。

不過，鄭顯聰並未進一步透露具體細節，僅表示將成為其中一種動力系統設計選項，讓未來電動車設計可能變得更有彈性。

至於對於未來透過Project X計畫生產車輛，鄭顯聰表示至少要以10萬輛起跳數量才能支撐合理的生產效益，同時每台車輛價格約莫會在2萬美元左右，換算成新台幣售價約為64萬元，同時可以依照產品設計添加更多功能，如全數位儀表板、智慧駕駛輔助功能等。

而透過Project X計畫打造電動車，意味接下來將協助更多品牌業者跨入造車行列，同時也能藉由模組化設計加快電動車普及應用，甚至能加快電動車平均造價下降。

依照MIH開放電動車聯盟透露說法，Project X計畫初步將所定東南亞印度及日本市場，並且可能會與鴻海位於東南亞的合作供應商合作生產，同時也可能攜手台灣供應鏈合作夥伴，電池元件部分也可能採用鴻海於高雄製造的磷酸鋰鐵電池，另外也計畫與東元電機合作動力系統設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東南亞 印度

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