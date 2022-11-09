光陽與義大利車廠MV Agusta合作 雙方合作以Ionex S7為基礎的Ampelio車款

在此次米蘭車展上，光陽除了再次展示曾在2018年公布的電動超跑概念車SuperNEX，以及在2019年宣布推出的全方位性能電動街跑重機RevoNEX，更宣布與義大利車廠MV Agusta推動的開放式電動汽車解決方案平台合作，預計藉由光陽旗下Ionex車能網推動零碳排放的城市交通解決方案發展。

此次光陽與MV Agusta合作中，將以Ionex S7為基礎打造名為Ampelio的車款，其名稱源自電流單位—安培 (Ampere)，外型設計則採融合復古設計與現代化元素，動力部分則透過2顆1.7kWh容量的Ionex電池驅動，一樣提供可抽換或充電使用版本，馬達峰值動力最高可輸出7.2kW功率，全車重量約為121公斤。

而在此次車展期間，光陽也宣布將於2023年底將Ionex車款帶到歐洲境內12個國家地區，預計在英國、法國、義大利、瑞典、芬蘭、挪威、丹麥、比利時、盧森堡、波蘭、克羅埃西亞、蒙特內哥羅銷售。

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至於此次再次展示的SuperNEX與RevoNEX，則是換上2022年款式設計，兩者均引入六角形風道外殼設計，藉此提升空氣力學與動力系統散熱效率，另外也採用定風翼、全採數位儀表板設計，甚至在RevoNEX加入皮帶傳動系統選項，讓使用者能有更多選則。

依照光陽說明，SuperNEX依然保留傳統重機的騎乘加速樂趣，而RevoNEX則是更著重騎乘時的舒適感，因此兩者仍會鎖定不同市場用戶族群。

不過，光陽目前仍未透露SuperNEX及RevoNEX是否將準備進入市場銷售，或是仍維持概念車款設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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