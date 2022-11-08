Google與Valve開始在Chromebook上測試Steam服務
Google與Valve合作，開始於Chromebook上測試Beta版本的Steam遊戲服務，藉此將此服務平台帶到更多連網裝置上使用，進而擴大Steam遊戲服務使用規模。
依照說明，此項測試版本將於ChromeOS Beta 108.0.5359.24，或是之後作業系統環境使用。相較早期以Alpha形式提供使用，仍有許多不穩定情況，目前在Beta版本已經相對穩定許多。
而硬體規格方面，Google將相容處理器增加AMD Ryzen 5000 C系列、Intel第12代Core系列處理器，同時最低處理器規格也降低至Ryzen 3與Core i3規格，藉此讓更多硬體裝置也能使用Steam遊戲服務。
另外，Google也重新調整Chrome OS管理Steam服務儲存空間的模式，藉此讓Steam服務下載遊戲時的儲存彈性，另外也調整Chrome OS的電力管理，避免使用者在電池沒電時無法順利儲存遊戲紀錄。
其他部分，還包含針對支援Vulkan或DirectX的遊戲內容降低處理器資源使用佔比，藉此減少裝置電力損耗比例，同時也能在全螢幕執行遊戲時顯示電量通知，同時也進一步提升高解析度模式下的遊戲執行效能，甚至改善QHD、UHD解析度下的遊戲執行流暢度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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