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Mozilla設立風險基金 將支持促進正向發展的網路技術新創

聯合新聞網／ 楊又肇

Mozilla宣布設立名為Mozilla Ventures的風險基金，初期將投入3500萬美元，藉此扶持符合Mozilla認定有助於促進正向發展的網路技術新創。

要能獲得Mozilla此項風險資金投資，必須符合推動網路技術正向發展，其中包含符合Mozilla對於網路隱私安全、包容性、透明度等要求，同時也必須符合有助於網路生態健全發展要求。

而宣布設立風險資金之餘，Mozilla也宣布首波獲得此項風險資金投資的新創業者，分別是透過人工智慧技術確保患者資料隱私於網路服務應用過程安全的SAIL (Secure AI Labs)，以及針對社群媒體建立安全應用服務的Block Party，另外則包含針對中小型企業需求提供方便管理，並且方便共享密碼及帳戶資訊的heylogin。

同時，Mozilla也比是將與眾多創辦人、投資者及專家合作，藉此讓Mozilla Ventures風險資金持續茁壯，並且能扶植更多新創推動網路技術創新，並且讓網路技術應用往正向發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 患者 社群媒體

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