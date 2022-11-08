微軟計畫推出以廣告支撐成本的雲端PC訂閱服務
微軟近期刊登的招聘內容顯示，將計畫推出一項以廣告支撐相關成本，並且與微軟雲端服務深度整合的雲端PC訂閱服務。
依照微軟招聘內容描述訊息，預計招募的工程人員將負責協助打造微軟新款雲端PC訂閱服務，其中包含透過廣告內容支撐使用成本，並且整合微軟諸多雲端服務的使用模式。
在此之前，微軟已經針對企業及商務使用需求推出按月訂閱使用的Windows 365服務，而此次傳出將推出以廣告內容支撐使用成本的服務項目，有可能計畫將Windows 365服務擴展到更多員應用範圍，並且吸引更多消費族群使用。
目前推出的Windows 365服務，每月最低訂閱使用費為20美元，台灣地區訂閱價格則是從每月720美元價格起跳，可對應使用虛擬化硬體規格則從單組CPU、2GB記憶體與64GB儲存容量起跳，最高可對應8組CPU、32GB記憶體與512GB儲存容量。
而針對更多消費族群提供Windows 365服務，甚至規劃透過廣告內容支撐使用成本，藉此降低訂閱費用，自然是希望吸引更多人使用Windows作業系統，進而增加營收，避免持續受到PC銷售下滑影響Windows作業系統授權獲利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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