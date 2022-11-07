5款惡意APP快刪！暗藏木馬程式竊取個資 戶頭錢財恐被搬空
快刪！資安公司最近又發現5款惡意APP偷偷上架到Google Play商店，這5款APP暗藏木馬程式，若用戶下載安裝後將會攻擊用戶手機內的銀行APP，恐會盜取用戶銀行戶頭內的錢財。
根據外媒《The Hacker News》報導，軟體公司Trend Micro近日發現Google Play商店中5款詐騙APP，它們透過一款名為「Dropper」的惡意程式上架到Google Play商店中，目前已下載逾13萬次。
這些APP雖然表面上是繳稅工具、文書處理類型的APP，但其實它們暗藏木馬程式「SharkBot」和「Vultur」，一旦用戶安裝後，恐怕會被盜取個資，甚至竊取用戶銀行帳戶內的錢財。
5款惡意APP下載次數已突破13萬次，分別是：
Codice Fiscale 2022
File Manager Small, Lite
My Finances Tracker
Recover Audio, Images & Videos
Zetter Authenticator
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