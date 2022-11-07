亞馬遜宣布 旗下17款Echo智慧音箱都將對應Matter規範
在三星、Google等業者接連宣布將使旗下物聯網裝置均可對應Matter連接規範後，亞馬遜也跟進宣布旗下17款Echo智慧音箱也將對應此規範，而亞馬遜更確定將與三星深入合作，讓支援Matter規範裝置更容易被設定。
依照亞馬遜公布，包含第三代與第四代Echo，以及第三代、第四代或第五代Echo Dot，另外包含第二代Echo Plus、Echo Studio、Echo Show 5、Echo Show 8、第三代Echo Show 10、Echo Flex與Echo Input都會加入支援Matter規範，藉此支援更多相容此規範的物聯網裝置。
亞馬遜更將Matter規範納入Works with Alexa (WWA)認證項目，同時強調未來Alexa應用裝置要取得此項認證，都必須加入支援Matter規範。
另外，與三星合作部分，則是將進一步簡化相容Alexa數位助理服務的裝置能輕易連接三星SmartThings裝置，或是讓SmartThings裝置更方便與亞馬遜裝置連動。
之前三星已經宣布與Google在物聯網裝置合作，其中包含將使旗下SmartThings協議設計的物聯網裝置，能與Google Home應用服務及相應物聯網裝置互動。
而蘋果日前宣布推出新一代Apple TV 4K，其中加入A15 Bionic處理器、支援HDR10+顯示模式，更確定將加入支援Matter通用連接標準，藉此與更多物聯網裝置連動，讓使用者無須透過不同app即可進行操作，或是彼此連動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言