亞馬遜宣布 旗下17款Echo智慧音箱都將對應Matter規範

在三星、Google等業者接連宣布將使旗下物聯網裝置均可對應Matter連接規範後，亞馬遜也跟進宣布旗下17款Echo智慧音箱也將對應此規範，而亞馬遜更確定將與三星深入合作，讓支援Matter規範裝置更容易被設定。

依照亞馬遜公布，包含第三代與第四代Echo，以及第三代、第四代或第五代Echo Dot，另外包含第二代Echo Plus、Echo Studio、Echo Show 5、Echo Show 8、第三代Echo Show 10、Echo Flex與Echo Input都會加入支援Matter規範，藉此支援更多相容此規範的物聯網裝置。

亞馬遜更將Matter規範納入Works with Alexa (WWA)認證項目，同時強調未來Alexa應用裝置要取得此項認證，都必須加入支援Matter規範。

另外，與三星合作部分，則是將進一步簡化相容Alexa數位助理服務的裝置能輕易連接三星SmartThings裝置，或是讓SmartThings裝置更方便與亞馬遜裝置連動。

之前三星已經宣布與Google在物聯網裝置合作，其中包含將使旗下SmartThings協議設計的物聯網裝置，能與Google Home應用服務及相應物聯網裝置互動。

而蘋果日前宣布推出新一代Apple TV 4K，其中加入A15 Bionic處理器、支援HDR10+顯示模式，更確定將加入支援Matter通用連接標準，藉此與更多物聯網裝置連動，讓使用者無須透過不同app即可進行操作，或是彼此連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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