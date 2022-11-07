HBO Max及Discovery+合併新服務 可能提前在明年春季於美國市場推出

日前確定HBO Max及Discovery+兩項串流影音服務將於2023年夏季正式合併之後，華納兄弟Discovery總裁暨執行長David Zaslav透露合併後的服務，將會提前在2023年春季於美國市場率先推出。

而明年推出合併的服務之餘，華納兄弟Discovery更計畫推出附帶廣告的免費串流影音服務，藉此吸引更多消費族群使用，同時也能跟進其他競爭對手以相同市場策略吸引更多使用者。

至於合併後的服務將如何計費、預計採用名稱，以及確定的上線時程，目前暫時都還沒有進一步消息。

不過，目前華納兄弟Discovery已經開始將原本在Discovery+服務提供觀看內容帶到HBO Max，加上依照目前市調數據統計，HBO Max與Discovery+加總起來的訂閱使用人數約在9490萬人，但其中絕大部分還是來自HBO或HBO Max的情況來看，未來或許有可能會以HBO Max作為主要服務使用名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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