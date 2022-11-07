iPod之父Tony Fadell加入Arm董事會 將協助將Arm架構推廣至更多應用場景
有「iPod之父」稱號的前蘋果副總裁Tony Fadell，在後續創立的Nest由Google收購，並且於2016年離開Google之後，便將重心放在投資新創產業。不過，依照Arm近期公布消息，Tony Fadell稍早已經加入Arm董事會，預期將協助推動Arm架構應用發展，並且將Arm架構處理器帶到更多應用場景。
最早之前，Tony Fadell其實就力推將Arm架構應用在iPod裝置，同時也延伸用於後來推出的iPhone產品，甚至在蘋果以Arm指令集架構為基礎打造自有處理器之後，使得目前的Mac機種陸續換上Arm架構設計的Apple Silicon處理器，並且讓運算效能與電池續航表現都有明顯提升。
因此要說蘋果藉由Arm架構使其產品有不同發展，Tony Fadell也佔下不少功勞。
目前還無法確認Tony Fadell未來在Arm內部將扮演什麼樣的角色，但是從其過去打造iPod、參與iPhone設計，同時也創立Nest等經驗，未來或許將能協助Arm將其處理器應用推廣至更多裝置，尤其目前越來越多邊緣運算仰賴低耗電、長時間使用需求，因此更讓Arm架構設計有更大發展空間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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