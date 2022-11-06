消息透露三星可能不會在今年 公布新款Exynos處理器產品

就在聯發科、Qualcomm都已經準備推出定位旗艦的新款處理器產品之際，相關消息再次透露三星可能不會在今年公布新款Exynos處理器產品。

相比去年僅在特定市場推出的Galaxy S22系列手機採用Exynos 2200處理器，@冰宇宙在其Twitter帳號表示，由於目前仍未有任何關於Exynos 2300處理器消息傳出，顯示三星今年可能不會推出此款處理器。

雖然這樣的說法沒有可靠依據，但從三星日前重整Exynos處理器業務，並且與Qualcomm簽署合作，將專利授權時間延長至2030年，意味在明年預計推出的Galaxy S23系列手機將有更高可能性會採用Qualcomm提供處理器。

We haven't seen any detailed specs of the Exynos 2300 leaked so far. this means. . . — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2022

目前Qualcomm已經確定會在11月中旬於Snapdragon Tech Summit技術大會公布新款旗艦處理器，而聯發科也確定將揭曉新一代天璣旗艦處理器，兩者預期都會採用台積電製程技術進行量產。

但三星方面顯然並不滿意當前處理器效能表現，傳將針對Galaxy手機重新打造專屬處理器，藉此提升更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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