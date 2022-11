消息透露三星可能不會在今年 公布新款Exynos處理器產品

就在聯發科、Qualcomm都已經準備推出定位旗艦的新款處理器產品之際,相關消息再次透露三星可能不會在今年公布新款Exynos處理器產品。

相比去年僅在特定市場推出的Galaxy S22系列手機採用Exynos 2200處理器,@冰宇宙在其Twitter帳號表示,由於目前仍未有任何關於Exynos 2300處理器消息傳出,顯示三星今年可能不會推出此款處理器。

雖然這樣的說法沒有可靠依據,但從三星日前重整Exynos處理器業務,並且與Qualcomm簽署合作,將專利授權時間延長至2030年,意味在明年預計推出的Galaxy S23系列手機將有更高可能性會採用Qualcomm提供處理器。

We haven't seen any detailed specs of the Exynos 2300 leaked so far. this means. . .