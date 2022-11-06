三星預期蘋果 將在2024年推出旗下首款螢幕可凹折設計產品

在接受南韓媒體The Elec訪談時，三星主管表示螢幕可凹折手機的市場成長率將可在2025年達80%，另一方面更預期蘋果將在2024年推出旗下首款螢幕可凹折設計產品，因此希望在此之前加速推廣旗下螢幕可凹折手機，並且搶下更多市佔。

雖然目前蘋果方面並未證實是否將推出螢幕可凹折手機，但市場已經有不少傳聞，甚至傳出蘋果要求三星與LG提供不會有折痕情況的可凹折螢幕元件，同時不少看法更認為螢幕可凹折手機將會在蘋果推出相應產品後加速普及。

而相當早就跨入螢幕可凹折手機設計的三星，在幾年前也曾表示將加快螢幕可凹折手機產品普及速度，因此從第一款Galaxy Fold，到今年推出的Galaxy Z Fold 4，不僅價格已經有明顯下調，就連零件設計也做了簡化，以利大量生產且降低相關成本。

另一方面，三星除了目前在Galaxy Z Fold系列與Galaxy Z Flip系列的螢幕凹折方式，接下來還準備推出更多螢幕凹折型態設計的手機產品，同時也預期能以此吸引更多用戶族群。

依照三星看法認為，螢幕可凹折手機將可在2025年達成高達80%的市場成長率，儘管目前螢幕可凹折手機在整體手機市場僅有1%使用佔比，但預期在越來越多人對螢幕可凹折手機感興趣，認為在產品價格逐漸下調、精簡零件數量等情況下，將能大幅降低此類產品購入門檻，進而使其普及化。

此外，三星也表示目前觀察到不少年齡層介於20歲至30歲的用戶族群開始加入使用螢幕可凹折手機，其中更有不少比例是從iPhone機種跳槽使用三星螢幕可凹折手機。

不過，在蘋果實際推出螢幕可凹折手機之前，三星反而認為蘋果有可能先推出定位平板的螢幕可凹折裝置，藉此創造全新平板使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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