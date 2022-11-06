Corsair旗下Elgato 推出全球首款60fps 4K網路攝影機Facecam Pro
Corsair旗下Elgato品牌，稍早推出全球首款60fps 4K網路攝影機Facecam Pro，標榜能以簡單設定即可拍攝4K畫質且清晰的影片或直播內容。
Facecam Pro採用專業攝影棚等級的f/2.0光圈、21mm焦段，並且支援自動對焦的鏡頭設計，並且可手動設定最近達10公分，或是對應無線遠的對焦距離範圍，另外拍攝視角範圍可達90度，同時可透過1/1.8吋感光面積設計的Sony Starvis感光元件捕捉更多進光量。
而配合Elgato影像訊號處理器，將能透過USB 3.0連接埠進行低延遲的4K畫質、60fps影像串流傳輸，過程中還能進行即時光線校正、自動降噪等運算，藉此讓拍攝畫面品質提升，甚至可對應最高4K 60fps畫面表現，另外也能透過畫素合併方式，將原生4K 60fps影像以1080P 60fps形式呈現，藉此讓畫質表現更為細膩。
此外，搭配Elgato旗下Camera Hub軟體，即可讓創作者在無須進行複雜設定情況下，即可快速透過Facecam Pro拍攝清晰4K影片，或是以高畫質影像形式進行直播。
目前Facecam Pro已經開放透過Elgato或Corsair線上商店購買，或是透過Corsair全球授權通路銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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