Seagate推出四款以電影《黑豹2：瓦干達萬歲》為主題設計的外接硬碟
配合Marvel電影《黑豹2：瓦干達萬歲》即將於11月11日上映，Seagate宣布推出4款外接硬碟產品，設計靈感源自《黑豹》中的故事與角色，預計在11月11日開放台灣市場銷售。
此次推出的4款外接硬碟產品均以2TB容量，並且相容Windows PC、Mac、PlayStation及Xbox使用的FireCuda外接硬碟為設計，並且以「黑豹」T’Challa、Shuri與Okoye為主題。
此外，每款硬碟更以不同顏色展示對應角色個性，其中以洋紅色向黑豹表示敬意，青色代表Shuri公主的創新風格，而黃色則彰顯菁英戰士Okoye的強壯力量。
除了上述3款限定版外接硬碟，Seagate也在美國境內Walmart，以及亞太地區獨家推出King of Wakanda FireCuda限定版外接硬碟，並且以T’Challa豪視王國的英姿為主題，搭配洋紅色RGB LED燈光。
Seagate特別版硬碟隨附3年有限保固，以及3年Rescue Data Recovery Services資料救援服務，而特別版外接硬碟建議售價均為新台幣2988元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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