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首波RDNA3架構顯示卡亮相 Radeon 7000系列每瓦顯示效能更高

聯合新聞網／ 楊又肇

在NVIDIA揭曉新款GeForce RTX40系列顯示卡之後，AMD也宣布推出首波採RDNA3顯示架構的Radeon 7000系列顯示卡，分別為Radeon RX 7900 XTX與Radeon RX 7900 XT，強調在每瓦顯示效能提升高達54%，標榜相較競爭對手能以更低電耗實現更高顯示效能。

兩張顯示卡都將在今年12月13日正式推出，Radeon RX 7900 XTX建議售價為999美元，而Radeon RX 7900 XT建議售價則是899美元，跟NVIDIA推出的GeForce RTX 4090與GeForce RTX 4080均有明顯價差。

RDNA3顯示架構更率先採用小型晶片堆疊設計，藉此讓顯示晶片設計可以依照產品定位有更高模組化調整彈性，本身則是以台積電5nm製程打造，並且容納高達580億組電晶體設計，搭配6nm製程設計的顯示快取記憶體，最高可對應24GB GDDR6顯示記憶體。

相較先前採RDNA2顯示架構的顯示卡約可發揮最高23TFLOPS效能，RDNA3顯示架構效能將能發揮61TFLOPS表現。

而先前在即時光影追跡運算效能顯得較薄弱的情況，在此次推出的Radeon 7000系列顯示卡則是獲得改善，最高約可提升50%比例顯示效能，並且能以人工智慧運算方式提升2.7倍顯示效能。

同時，藉由全新Display Engine技術設計，將使Radeon 7000系列顯示卡可對應高達480Hz畫面更新率的4K影像輸出，以及高達165Hz畫面更新率的8K影像輸出。

至於此次推出的兩款顯示卡，Radeon RX 7900 XTX採用24GB GDDR6顯示記憶體，搭載96組運算單元，顯示運作時脈為2.3GHz，Radeon RX 7900 XT則採用20GB GDDR6顯示記憶體容量設計，搭載84組顯示單元，顯示運作時脈則是2.0GHz，並且強調不像競爭對手必須透過電源轉接才能使用，直接以電源供應器搭載線材接頭即可供電運作，同時運作功耗最高僅為355W。

實際效能表現部分，AMD表示透過Radeon RX 7900 XTX執行《要塞英雄》 (Apex Legends)時，可在4K顯示規格下發揮295fps顯示效能，而在《特戰英豪》 (Valorant)更可發揮704fps顯示效能，其中得利於支援DisplayPort 2.1顯示規格輸出，因此搭配三星即將推出的新款Odyssey Neo G9顯示螢幕，將可對應輸出高達8K解析度且流暢的超寬比顯示畫面，另外也透露華碩、宏碁、Dell及LG都將在明年推出支援8K顯示規格的遊戲螢幕。

而預計在2023年第一季推出Htper-RX顯示技術，讓使用者能單鍵切換較快畫面更新率、低延遲顯示模式。

配合新款RDNA3 Media Engine技術，則可讓藉FFmpeg進行8K編碼效率提升7倍左右，透過SmartAccess技術更可提升4K多道串流編碼傳輸時，在提升30%上傳效率。

另外，AMD更說明Radeon 7000系列顯示卡將能以95fps顯示效能，搭配開啟Fidelity FX Super Resolution (FSR)顯示技術，以96fps顯示效能形式流暢地執行《刺客教條：維京紀元》 (Assassin's Creed Valhalla)。

AMD也宣布將與Ubisoft打造的Snowdrop Engine (雪花蓮遊戲引擎)合作，藉此在Radeon 7000系列顯示卡加快其遊戲執行效率。

而延續先前針對筆電機種提出的Advantage筆電設計方案，AMD此次也提出搭載Ryzen 7000系列處理器、Radeon 7000系列顯示卡在內零組件的Advantage桌機設計方案，並且與諸多自組桌機業者合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡 AMD

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