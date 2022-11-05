Snap與亞馬遜合作 讓消費者透過AR方式虛擬試穿服飾、配件

Snap宣布與亞馬遜合作，將在亞馬遜近期推出的Amazon Fashion促銷活動中，藉由擴增實境技術讓消費者虛擬試戴眼鏡等配件，或是以虛擬形式試穿各類衣物。

此項合作將採用Snap打造的擴增實境試穿技術 (AR Try-On)，並且搭配使用亞馬遜的3D資產內容，藉此讓使用者能透過手機虛擬試穿各類服飾、配件。

目前合作品牌包含Maui Jim、Persol、Oakley，以及Costa Del Mar等，而Snap與亞馬遜更透露未來將會在擴增實境技術應用有更深入合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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