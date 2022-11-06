傳Twitter將宣布裁員消息 受影響員工發起集體訴訟

聯合新聞網／ 楊又肇

相關報導指稱，Twitter預期會在美國時間11月4日宣布裁員消息，其中受影響員工人數可能會在50%比例左右，但也有員工以Twitter未依《美國勞動者調整和再培訓通知法案》要求，在進行大規模裁員以前提早60天告知為由，藉此發起集體訴訟。

依照說明，Twitter此次進行大規模裁員，主因是為了確保公司未來發展，不得不進行的艱難決定，屆時Twitter辦公室將會關閉，並且要求員工必須在家等候通知。

而屆時可保留工作的員工，將會收到一封說明未來在Twitter內部扮演角色的信件，至於面臨被裁員的員工，則會由人事部門告知後續處理措施。

不過，受影響的Twitter員工顯然已經在舊金山聯邦法院提出集體訴訟，其中指控Twitter未依要求在進行大規模裁員前，提早60天時間告知員工做好準備。

而負責此項集體訴訟的委任律師Shannon Liss-Riordan表示，原告希望法院要求Twitter遵守相關法案規定，並且不得透過誘導等方式促使員工簽名放棄其訴訟權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 舊金山

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